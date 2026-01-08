Logo TVN24
Z kraju

Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o zarzutach działaczy Polski 2050 wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Źródło: TVN24
Osoby związane z Polską 2050 obejmowały stanowiska w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych na większą skalę, niż dotąd ujawniano. Autorzy "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki dotarli do ich listy. Wcześniej dziennikarze TVN24 informowali o napięciach w partii wokół zarzutów dotyczących obsady stanowisk przez szefową resortu funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Z analizy tvn24.pl wynika, że stanowiska w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych obejmuje 26 osób powiązanych z Polską 2050, przy czym części nazwisk nie udało się zweryfikować w publicznie dostępnych źródłach.

O możliwych nieprawidłowościach przy obsadzaniu stanowisk w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych jako pierwsi informowali autorzy "Podcastu politycznego" - Konrad Piasecki i Arleta Zalewska, którzy dotarli do listy osób obejmujących funkcje w SIM-ach. Następnie o takich przypadkach pisał także Onet, wskazując nazwiska kilku działaczy, którzy mieli trafić do władz spółek. Analiza portalu tvn24.pl potwierdziła, że takich osób może być więcej.

W tle sprawy toczy się walka o przywództwo w Polsce 2050. O funkcję przewodniczącego ubiega się sześcioro polityków, przy czym w wyścigu nie startuje dotychczasowy lider ugrupowania, Szymon Hołownia. Wybory władz partii zaplanowano na sobotę, 10 stycznia. Z relacji rozmówców "Podcastu politycznego" wynika, że kampanii towarzyszą silne napięcia, a pod adresem jednej z kandydatek - minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - formułowane są zarzuty dotyczące wykorzystywania pełnionej funkcji do wzmacniania pozycji w wewnątrzpartyjnym wyścigu.

Członkowie Polski 2050 w SIM-ach

Jak wskazuje analiza portalu tvn24.pl, co najmniej kilkanaście osób pełniących funkcje w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych jest jednocześnie członkami Polski 2050. Wśród nich są zarówno prezesi, jak i członkowie rad nadzorczych. W części przypadków członkostwo w partii można potwierdzić na podstawie oficjalnych informacji publikowanych przez ugrupowanie.

Jednocześnie dokument wskazuje na kolejną grupę osób obejmujących stanowiska w SIM-ach, które były kandydatami z list Polski 2050, startowały z jej poparciem lub są z nią politycznie powiązane, jednak brak jest jednoznacznych danych potwierdzających ich obecne formalne członkostwo w partii.

Z analizy tvn24.pl wynika, że osoby wymieniane przez partię jako członkowie Polski 2050 lub związane z partią i obejmujące stanowiska w SIM to:

- SIM KZN Kujawy - Sebastian Sadziński (prezes zarządu od 26.09.25). - SIM KZN Północ - Rafał Wilczek (prezes zarządu od 30.09.25), Piotr Wasześcik (członek rady nadzorczej od 30.09.25), Radosław Krzemiński (członek rady nadzorczej od 30.04.25, kandydat w wyborach samorządowych). - SIM KZN Kaszuby - Maciej Goniszewski (członek rady nadzorczej od 23.04.25). - SIM KZN Nadwarciański - Tomasz Siemiński (członek rady nadzorczej od 16.12.25). - SIM KZN Podlaskie - Oktawian Pierożyński (członek rady nadzorczej od 5.12.25). - SIM KZN Południowe Podlasie - Tomasz Otkała (członek rady nadzorczej od 05.12.24), Małgorzata Barszczewska (członek rady nadzorczej od 2.09.25). - SIM KZN Mazowsze - Łukasz Lipiński (członek rady nadzorczej od 08.10.24). - SIM KZN Mazowsze Centrum sp. z o.o. - Paweł Długosz (członek rady nadzorczej od 13.02.25, popierany przez partię w wyborach samorządowych), - SIM KZN Dolina - Jan Wójtowicz (członek rady nadzorczej od 27.03.25). - SIM KZN Ziemi Kutnowskiej - Stanisław Franczak (członek rady nadzorczej od 27.03.25, kandydat w wyborach do Sejmu). - SIM KZN Ziemi Podkarpackiej - Karina Czyżewska (członek rady nadzorczej od 22.11.24, kandydatka w wyborach samorządowych). - SIM KZN Kujawy i Pomorze - Przemysław Ziemecki (członek rady nadzorczej od 9.01.25), - SIM KZN Warmia i Mazury - Andrzej Kimbar (członek rady nadzorczej od 12.24), - SIM Lubelskie - Mariusz Wilk (prezes zarządu od 3.12.24), Łukasz Sieduszewski (przewodniczący rady nadzorczej od 3.12.24). - SIM Sudety - Sabina Cebula (członek rady nadzorczej od 5.02.25). - SIM Śląsk - Rafał Łataś (prezes zarządu od 8.08.25). - SIM Wschód - Artur Choma (prezes zarządu od 2.07.24), Jarosław Wójcicki (członek rady nadzorczej od 25.11.25), Monika Magdalena Samcik (członek rady nadzorczej od 18.08.25). - SIM Mińsk Mazowiecki - Grzegorz Nowosielski (prezes zarządu od 7.10.24, kandydat w wyborach samorządowych). - SIM Podkarpacie - Łukasz Skóra (członek rady nadzorczej od 22.12.25). - SIM w Stalowej Woli - Karolina Skrzetuska-Turska (członek rady nadzorczej od 21.10.24, kandydatka w wyborach samorządowych).

Z ustaleń wynika, że członkowie partii pełnili funkcje w sumie w 20 Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Sześć osób objęło stanowiska w SIM-ach od 27 września 2025 roku, już po zapowiedzi Szymona Hołowni, że nie będzie kandydował w kolejnych wyborach na szefa Polski 2050.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to spółki tworzone z udziałem samorządów i państwa, których celem jest realizacja inwestycji mieszkaniowych, głównie mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

Wybory w Polsce 2050 i zarzuty wobec Pełczyńskiej-Nałęcz

Do głosowania uprawnionych jest 840 działaczy Polski 2050. Jak ustalili autorzy "Podcastu politycznego", część polityków ugrupowania zarzuca minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że wykorzystuje pełnioną funkcję do obsadzania stanowisk działaczami partii w różnych regionach kraju. Według tych relacji strategia ta ma służyć budowaniu poparcia w wewnątrzpartyjnych wyborach - w przekonaniu rozmówców działacze, którzy otrzymali stanowiska, mieliby odwdzięczyć się poparciem przy urnach.

Jak ustalili autorzy "Podcastu politycznego", osoby wspierające kontrkandydatów ministry wskazują, że z taką strategią trudno rywalizować, ponieważ pozostali kandydaci nie dysponują porównywalnymi narzędziami. Rozmówcy podkreślają jednocześnie, że podobne zarzuty nie są formułowane wobec minister Pauliny Hennig-Kloski, która również kieruje jednym z resortów.

pc

Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze

Z ustaleń autorów "Podcastu politycznego" wynika, że główny zarzut wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczy obsady stanowisk w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych - spółkach tworzonych przy udziale i wsparciu samorządów w celu realizacji lokalnych inwestycji mieszkaniowych. Według tych informacji w ostatnich miesiącach miało dojść do intensyfikacji obsadzania prezesów zarządów i przewodniczących rad nadzorczych w SIM-ach, a wśród powoływanych osób pojawiają się działacze Polski 2050. Jak przypominają autorzy "Podcastu politycznego", liderzy ugrupowania w kampaniach wyborczych wielokrotnie deklarowali potrzebę odpartyjnienia spółek państwowych i funkcji publicznych. Sama Pełczyńska-Nałęcz posługiwała się natomiast hasłem "państwa dla obywateli, nie dla tłustych kotów".

Wysłaliśmy pytania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o zarzutach

Do publikacji Onetu odniosła się natomiast w mediach społecznościowych. Minister oceniła, że sprawa ma związek z wewnętrzną walką o przywództwo w Polsce 2050. "Ktoś bardzo chce mieć wpływ na wybory lidera w Polsce 2050" - napisała, dodając: "to kolejny taki 'wjazd', nasuwa się pytanie, kto i dlaczego boi się mojej wygranej?".

W jej ocenie łączenie wewnętrznych wyborów w partii z nominacjami w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych jest nieuprawnione. Stwierdziła, że chodzi o nominacje "sprzed wielu miesięcy" i "nie było wówczas żadnych wyborów".

Minister zaznaczyła również, że - jak twierdzi - decyzje personalne w SIM-ach nie zapadały na poziomie rządowym. "Decyzje podejmowały gminy, a nie ministerstwo" - napisała wprost. Jednocześnie zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z udziału w rywalizacji o przywództwo w ugrupowaniu. "Nie przestraszycie mnie. Wiem, gdzie stoję i dokąd idę" - oceniła. Dodała, że chce budować partię "z ludźmi, a nie politycznymi wyjadaczami, lobbystami i wpływowymi grupami interesów".

Kontrola NIK

W grudniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport po kontroli i opisała sposoby, w jakie wykorzystano 3,5 miliarda złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zarządzanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Kieruje nim obecnie szef koła nowosądeckiego z Polski 2050 - Łukasz Bałajewicz.

Raport objął okres od 2021 do marca lub lipca 2024 roku (w zależności od badanego elementu), a więc przede wszystkim czas rządów PiS.

Z dokumentu wynika, że prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości w nietransparentny sposób wskazał w tym czasie łącznie 58 kandydatów na stanowisko prezesa zarządu oraz powołał 147 przedstawicieli Krajowego Zasobu Nieruchomości w radach nadzorczych, 36 - Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz dwóch - TBS-ów. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mp, jr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska
