Z kraju Radosław Sikorski: okazuje się, że prezydent robił to osobiście Paulina Karpińska |

Radosław Sikorski o rezygnacji ambasadorów Solocha i Kumocha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w sobotę w TVN24, że dotychczasowi ambasadorowie w Chinach i Rumunii: Jakub Kumoch i Paweł Soloch, którzy złożyli rezygnację ze swoich funkcji, byli do tego "nakłaniani przez personel prezydenta" Nawrockiego. Dodał, że także na kandydatów na kolejnych ambasadorów wywierane są naciski. Kumoch i Soloch oznajmili wcześniej, że ich decyzja to reakcja na sytuację wokół TK.

Radosław Sikorski przekazał w poniedziałek w Sejmie, że w sprawie ambasadorów musi "skorygować swoją wcześniejszą wypowiedź". - Bo myślałem, że to personel pana prezydenta nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk, do porzucenia swojej misji. Okazuje się, że robił to osobiście prezydent - poinformował.

Jak dodał, "to nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji".

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Sikorski: rolą prezydenta nie jest rządzenie Polską

Sikorski zapytany, skąd ma takie informacje, odpowiedział: "mamy tę wiedzę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych".

- Rolą prezydenta nie jest rządzenie Polską. Tak samo, jak rolą sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie jest branie czterdziestu tysięcy złotych za nicnierobienie - ocenił. Dodał, że "opozycja musi się przyzwyczaić do tego, że naturalną koleją wymiany kadencji, powstała w Trybunale Konstytucyjnym nowa większość". - I ona ma prawo do podejmowania decyzji - powiedział.

Później w poniedziałek kolejny ambasador, Krzysztof Szczerski, zwrócił się do ministra spraw zagranicznych z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. "Minister Sikorski przychylił się do tej prośby" - podał rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.

Sikorski o działaniach prezydenta: będziemy bronić konstytucji

Sikorski dopytywany o propozycje rozwiązania sporu w Trybunale Konstytucyjnym, takie jak reset, skrócona kadencja Sejmu czy rząd techniczny, odparł, że "słowo reset do tej pory na prawicy funkcjonowało jako obelga". - To ciekawe, że nagle jest potrzebny reset w sytuacji, gdy po prostu prezydent powinien wykonywać swoje obowiązki - zaznaczył.

- To, że przyjmuje ślubowania sędziów, to nie jest jego widzimisię. Do tej roli został wybrany przez naród i powinien wykonywać obowiązki prezydenta. Nie potrzeba żadnego resetu - powiedział szef resortu spraw zagranicznych.

Wicepremier przypomniał także, że propozycja resetu w Trybunale Konstytucyjnym już była. Koalicja rządząca uchwaliła w 2024 roku pakiet ustaw, których założeniem było uzdrowienie sytuacji wokół TK. Przepisy zakładały, że Sejm wybierałby sędziów TK kwalifikowaną większością 3/5 głosów (w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Prezydent Andrzej Duda ustawy skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

- Pan prezydent chce bez zmiany konstytucji ustanowić Polskę jako republikę prezydencką. Tego bez zmiany konstytucji się nie da zrobić. On to próbuje zrobić wymuszaniem. Także fizycznym. Na to nie może być zgody. Będziemy bronić konstytucji, w której prezydent ma rolę reprezentacyjną, a nie jest szefem władzy wykonawczej - zaznaczył Sikorski. - Prezydent ma określone w konstytucji uprawnienia. Wchodzenie siłą do budynków publicznych nie jest jednym z nich - dodał.

Pytany o przerwany lot prezydenta Karola Nawrockiego do Senegalu, stwierdził, że "prezydent nie zrealizował wizyty zagranicznej, no po to, żeby wejść po nocy do budynku (Trybunału Konstytucyjnego - red,) i potem z niego wyjść". - Chciałbym wiedzieć, czemu to służyło - powiedział.

Kumoch i Przydacz zabierają głos

Do wypowiedzi wicepremiera Sikorskiego odniósł się w serwisie X Jakub Kumoch. "Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem" - oświadczył.

Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem, ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem. https://t.co/aAsC5ZjSll — Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) November 2, 2026 Rozwiń

Głos zabrał także prezydencki minister Marcin Przydacz. "Ambasadorowie Kumoch i Soloch podjęli decyzję o swojej rezygnacji i podali przyczyny takiej decyzji. Jak wskazują dyplomaci, wobec łamania prawa w Polsce przez Rząd D. Tuska i wicepremiera R. Sikorskiego - nie widzieli możliwości dalszego legitymizowania swoją obecnością takiej polityki. Kto zna tych ambasadorów, wie, że decyzje podejmują samodzielnie" - skomentował. W jego ocenie "insynuowanie i oskarżenia pana Sikorskiego jakoby było to efektem nacisków, nie znajdują potwierdzenia w faktach. Są kłamstwem". "Najpewniej to wynik strachu przed odpowiedzialnością za decyzje swoje i swojego szefa" - napisał Przydacz. "To próba odwrócenia uwagi od realnego problemu, jakim jest brutalne i siłowe przejęcie kontroli nad ważnym organem konstytucyjnym. Czyn taki zagrożony jest zgodnie z polskim kodeksem karnym do 20 lat pozbawienia wolności" - dodał.

Ambasadorowie Kumoch i Soloch podjęli decyzję o swojej rezygnacji i podali przyczyny takiej decyzji. Jak wskazują dyplomaci, wobec łamania prawa w Polsce przez Rząd D. Tuska i wicepremiera R. Sikorskiego - nie widzieli możliwości dalszego legitymizowania swoją obecnością takiej… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 2, 2026 Rozwiń

Protesty i działania policji przed TK

W miniony piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że przejęła zarządzanie TK.

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Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wyraził w piątek nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zacznie normalnie funkcjonować. - Trybunał stał się prywatnym folwarkiem, musimy przywrócić działanie tej instytucji - mówił na konferencji. Żurek przekazał, że skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

W tym samym czasie Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu, a - po rozmowach w Pałacu Prezydenckim z I prezesem SN - przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbyły się rozmowy Nawrockiego z przedstawicielami niektórych klubów i kół parlamentarnych. Uczestniczyli w nich między innymi Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik z koła Konfederacji Korony Polskiej, ale też posłowie PiS, PSL, Rozwoju Plus, Razem i Konfederacji.

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