Znana sieć wycofuje produkty. "Nie należy ich używać"

Negatywną niespodzianką jest pozostawienie lotniska Chopina. To zmarnowana szansa na rewolucję transportową w Warszawie - tak plany rządu związane z nowym portem lotniczym w Baranowie ocenił w TVN24 BiS Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu i infrastruktury z Polityki Insight. - Mogą być przesłanki o charakterze bezpieczeństwa, by tę infrastrukturę zostawić - skomentował analityk rynku lotniczego Dominik Boniecki.