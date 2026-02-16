Logo TVN24
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość

PKB Polski. Cezary Królak komentuje najnowsze dane GUS
Źródło: TVN24
Spółka North Food Polska S.A., właściciel sieci restauracji North Fish, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd Rejonowy w Kielcach wyznaczył już tymczasowego nadzorcę sądowego. Decyzję poprzedziły wieloletnie straty finansowe.

Wniosek trafił do sądu w Kielcach. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza".

North Food Polska SA należy do MS Galleon GmbH z siedzibą w Wiedniu. Właścicielem 100 procent akcji tej spółki jest Michał Sołowow.

Problemy finansowe spółki narastały w ostatnich latach
Źródło: Magda Wygralak/Shutterstock

Kłopoty finansowe North Fish

Problemy finansowe spółki narastały w ostatnich latach, co potwierdzają dane z raportów finansowych. W 2020 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości blisko 16,8 miliona złotych. Wynik ten był bezpośrednim skutkiem wybuchu pandemii COVID-19 i czasowego zamknięcia lokali gastronomicznych. Kolejny rok przyniósł stratę na poziomie ponad 11,6 miliona złotych. W 2022 roku strata pogłębiła się do poziomu 16,7 miliona złotych.

Rok 2023 przyniósł okresową poprawę wyników finansowych. Strata netto zmniejszyła się wtedy do poziomu 1,78 miliona złotych. Zarząd wyjaśnił, że było to możliwe dzięki optymalizacji procesów zakupowych i lepszemu nastrojowi konsumentów.

Jednak w 2024 roku nastąpił ponowny wzrost ujemnego wyniku do ponad 4,35 miliona złotych. Przychody spółki spadły o 6,3 procent w skali roku. Jak wynika z raportów, przyczyną był mniejszy ruch w centrach handlowych oraz spadek liczby unikalnych klientów.

Według władz spółki, wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce nie zrównoważył wpływu inflacji. W 2024 roku ruch w centrach handlowych spadł o 3,5 procent rok do roku. Liczba unikalnych klientów zmniejszyła się o 3,1 procent.

Mniejsza liczba wizyt przełożyła się na spadek transakcji w strefach gastronomicznych. Jak wynika ze sprawozdania, konsumenci rzadziej odwiedzali galerie i skracali czas pobytu. Częściej wybierali zakupy online oraz dostawy jedzenia bezpośrednio do domu.

Czytaj też: Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki

Próby ratowania i koniec działalności

W 2024 roku spółka otrzymała pożyczkę właścicielską w wysokości 5,5 miliona złotych. Środki te miały zabezpieczyć bieżącą działalność operacyjną. Zarząd informował wówczas, że potrzeby finansowe na najbliższy czas zostały zaspokojone. Wcześniej, w 2023 roku, doszło także do podwyższenia kapitału zakładowego o 5 milionów złotych.

Porozumienie ze związkami. Polski gigant wchodzi w tryb oszczędności
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
Tech
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące

Spółka North Food Polska S.A. to polska marka gastronomiczna założona w 2002 roku w Kielcach. Firma prowadzi działalność głównie na rynku krajowym. Mimo skandynawskiego stylu, nazwy i logo nigdy nie była zagraniczną siecią - inspiracją - przy jej tworzeniu inspirowano się m.in. niemiecką marką Nordsee.

Na koniec 2023 roku firma użytkowała 41 lokali, głównie w galeriach handlowych. Przeciętne zatrudnienie w spółce w 2024 roku wynosiło blisko 197 osób. Rok wcześniej w firmie pracowało średnio prawie 219 osób.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Magda Wygralak/Shutterstock

