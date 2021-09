Allegro zyskało poważnego konkurenta. Shopee działa już w Polsce

Shoppe.pl – jak działa i co tam można kupić?

Prezes InPostu zapowiedział współpracę z Shopee kilkanaście dni temu podczas telekonferencji. - Tak, jeśli ten gracz w Polsce się pojawi, to będziemy na pewno istotnym elementem jego oferty dla klientów końcowych. Skala - trudno nam oceniać, nie my planujemy ekspansję podmiotów zagranicznych w Polsce. Patrząc na doświadczenie, patrząc na rynki, na których ten portal działa, patrząc na ostatnie wejście Shopee do Brazylii i tak naprawdę szybkie zdobywanie tamtejszego rynku, mimo mocnej pozycji lokalnych graczy, wydaje się, że to jest kolejna duża alternatywa dla odbiorców końcowych, co nas bardzo cieszy, gdyż jako partner potencjalnie będziemy beneficjentem takiego wzrostu - powiedział Brzoska.