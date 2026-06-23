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Z kraju

Amerykańska firma stawia na Polskę. Tusk: tysiące miejsc pracy, miliardy zainwestowanych dolarów

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Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Donald Tusk o inwestycjach Shield AI
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shield AI
Premier Donald Tusk poinformował, że spotkał się z przedstawicielami Shield AI. Amerykańska firma zbrojeniowa specjalizująca się w maszynach bezzałogowych ma planować ogromne inwestycje w Polsce. - W intencji naszych amerykańskich partnerów Polska ma być takim centrum, hubem - stwierdził premier.

- Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami amerykańskiej firmy Shield AI. Wspominałem o tym, to jest niezwykle ambitna firma, także jeśli chodzi o poziom technologiczny. Mówimy tu m.in. o bezzałogowych samolotach. Właściciele i szefowie tej firmy w rozmowie ze mną potwierdzili jednoznacznie, że Polska jest w centrum ich zainteresowania i to tu w Polsce będą mieli zamiar zainwestować swoje pieniądze i technologie - powiedział premier.

Shield AI planuje inwestycje w Polsce

Zaznaczył, że Shield AI produkuje m.in. bezzałogowe samoloty, a mowa jest "o takim równoważniku samolotów F-35, tylko że bezzałogowym". - Oczywiście wyraziłem zainteresowanie, aby wspierać tego typu inicjatywy - powiedział szef rządu.

Już w ubiegłym tygodniu premier informował, że Shield AI chce współpracować z Polską przy programie X-BAT, czyli projekcie pierwszego na świecie myśliwca o pionowym starcie i lądowaniu (VTOL) sterowanego przez sztuczną inteligencję, który ma wykorzystywać silnik typu GE Aerospace F110 stosowany w myśliwcach F-16.

Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Źródło zdjęcia: Shield AI

Wtedy w kontekście współpracy Amerykanów z Polską Tusk wymienił też m.in. projekt budowy regionalnego centrum obsługi silników myśliwców F-16 dla całego NATO w Europie. We wtorek premier zaznaczył, że szczegóły współpracy będą należały do m.in. wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, który brał udział w rozmowach z Shield AI.

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- Ta współpraca wydaje się niezwykle interesująca pod względem bezpieczeństwa, nowoczesności naszej armii, ale też biznesu i technologii. Mówimy o tysiącach miejsc pracy, o miliardach zainwestowanych dolarów - podkreślił premier.

Jak mówił, w intencji amerykańskich partnerów jest to, aby Polska stała się hubem m.in. remontu silników do myśliwców F-16.

- Polska byłaby miejscem wyjątkowym na mapie Europy w tej dziedzinie - ocenił.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald Tuskbranża zbrojeniowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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