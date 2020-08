Setki milionów złotych zysku w czasie pandemii. Wyniki największych polskich banków

PKO BP

Zysk banku PKO BP był powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł. Oczekiwania jedenastu biur maklerskich wahały się od 718 mln zł do 826 mln zł. Bank poinformował przy tym, że zysk netto grupy spadł z 1,2 mld zł, które wypracowano w drugim kwartale 2019 roku.

- To wynik wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym sektorze bankowym - stwierdził cytowany w informacji prasowej prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Jak wyjaśnił, dobre wyniki to efekt "dobrego przygotowania Grupy Kapitałowej Banku na trudniejsze warunki gospodarcze, w które wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami finansowymi". - Dzięki temu w najostrzejszej fazie kryzysu, mogła skupić się na przyspieszeniu cyfryzacji - zaznaczył szef PKO BP.

PKO BO to największy bank w Polsce - jego aktywa wynosiły na koniec drugiego kwartału 2020 roku 377,2 mld zł.

Pekao

Zdaniem cytowanego w komunikacie p.o. prezesa Pekao Leszka Skiby drugi kwartał i cała pierwsza połowa 2020 roku była dla Pekao trudnym testem warunków skrajnych, jakie stworzyła pandemia COVID-19. - Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej - przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami - powiedział Skiba.

- Myślę, że ten test do tej pory zdaliśmy dobrze, a stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na naszą działalność biznesową - ocenił szef Pekao.

Jak podano w komunikacie, pomimo sytuacji pandemicznej skala działalności Grupy Pekao rosła. Suma bilansowa na koniec pierwszego półrocza zwiększyła się o 20 proc. rdr. do 235 mld zł, co plasuje Pekao na drugim miejscu w sektorze pod względem sumy aktywów.

Reakcja inwestorów

Lepsze od oczekiwanych wyniki banków przełożyły się na ceny ich akcji notowanych na GPW. Papiery Pekao na otwarciu zwyżkowały o ponad 7 proc., a PKO BP o ok. 2,6 proc. Około godziny 9.20 akcje Pekao wyceniano na 54,72 zł, co oznacza wzrost o 4,91 proc., a akcje PKO BP kosztowały 22,8 zł, po wzroście o 2,47 proc. W tym czasie WIG 20 zyskiwał ok. 1,1 proc.