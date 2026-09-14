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Z kraju

Setki milionów złotych kar. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni"

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Biedronka
Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Robson90 / Shutterstock
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Jeronimo Martins Polska nie dopuściło się praktyk niezgodnych z prawem - przekazało biuro prasowe sklepów Biedronka. Dodało, że zamierza odwołać się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel sieci znalazł się w grupie podmiotów, na które UOKiK nałożył kary w wysokości 570 milionów złotych.

"Stoimy na stanowisku, że spółka nie dopuściła się praktyk niezgodnych z prawem, do których odnosi się Prezes UOKiK, dlatego odwołamy się od tej decyzji do właściwego sądu" - poinformowało biuro prasowe sieci Biedronka.

Firmy transportowe i właściciel Biedronki. Gigantyczna kara od UOKiK
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Firmy transportowe i właściciel Biedronki. Gigantyczna kara od UOKiK

Jeronimo Martins reaguje na decyzję UOKiK

Dodało też: "Przede wszystkim jesteśmy głęboko zaniepokojeni działaniami Prezesa UOKiK, który komunikuje szeroko decyzję bez wcześniejszego jej doręczenia do właściwych podmiotów, uniemożliwiając tym samym rzetelne i dokładne zapoznanie się z jej motywami. Niezależnie od wymogów wynikających z ogólnych przepisów prawa, nasze wewnętrzne polityki, a w szczególności Kodeks Postępowania Grupy JM, jasno określają obowiązek przestrzegania zasad wolnej konkurencji oraz zakazują jakichkolwiek działań, porozumień czy udziału w inicjatywach mogących prowadzić do ograniczenia konkurencji i tym samym złamania prawa".

UOKiK podał wcześniej, że nałożył ponad 570 mln zł kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i osiem osób fizycznych. Wskazano, że przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Jeronimo Martins Polska koordynowało to porozumienie.

Potężna kara dla właściciela Biedronki

UOKiK ocenił, że w efekcie porozumienia kierowcom ograniczono swobodę zmiany pracodawcy, co na przestrzeni lat mogło skutkować gorszymi warunkami zatrudnienia dla kierowców.

Prezes UOKiK nałożył na uczestników tego porozumienia kary w łącznej wysokości ponad 570 mln zł, z czego 525 mln zł na właściciela Biedronki. Jak podano, decyzja podlegała opiniowaniu przez Komisję Europejską, która zgodziła się z argumentacją Urzędu, że doszło do naruszenia konkurencji.

Źródło: PAP
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Tagi:
BiedronkaUOKiKJeronimo Martins
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