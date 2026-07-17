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Serwis i aplikacja będą niedostępne. Komunikat największego banku

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W najbliższych dniach klienci czterech dużych banków - PKO BP, Erste, ING Banku Śląskiego oraz mBanku - muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do usług.

PKO BP

"W niedzielę [19 lipca - red.], w godz. 00.01-6.00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. W tym czasie będą one niedostępne. Mobilną autoryzację zastąpią kody sms" - przekazał PKO BP w komunikacie.

Pomimo przerwy możliwe będą płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłata gotówki z bankomatu.

"W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej" - dodała instytucja.

Erste

Erste (dawniej Santander) zapowiedział przerwę techniczną w nocy z piątku na sobotę, od godziny 23.00 do 7.00. W tym czasie niedostępne będą następujące usługi:

  • bankowość internetowa;
  • przelewy zwykłe;
  • przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash);
  • płatności w sklepach internetowych (Przelew24);
  • płatności Blik.

Od 23.00 w piątek do 0.30 w sobotę częściowo ograniczone będzie działanie aplikacji mobilnej - klienci sprawdzą saldo, historię transakcji oraz listę zakupionych biletów i parkingów. Dodatkowo od 22.00 w piątek do 7.00 w sobotę niedostępny będzie Kantor Erste.

W niedzielę, między godziną 0.00 a 5.00, nie będzie można wypłacać ani wpłacać gotówki w urządzeniach z logo Erste. W tym czasie karty w aplikacji mobilnej będą niewidoczne, lecz nadal będzie można płacić kartą w sklepach i internecie oraz korzystać z bankomatów innych sieci.

ING Bank Śląski

W sobotę, 18 lipca, od godziny 8.00 do 18.00, niedostępny będzie moduł Makler w systemie Moje ING.

"W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał bank.

mBank

"Chcemy dostarczać ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. W najbliższym czasie będziemy to robić w weekend z 18 na 19 lipca br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank" - poinformował mBank.

W niedzielę, między godziną 2.30 a 9.00, niedostępne będą płatności kartą w internecie, aplikacja mobilna oraz infolinia mLinia. Klienci z sektora MSP i korporacji nie będą mogli w tym czasie korzystać z mobilnej autoryzacji.

"Jak możesz się przygotować? Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej" - napisał mBank.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przerwy w bankachBankowość
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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