Lidl wycofuje produkt. "Nie należy go spożywać"

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu produktu "Ser Koryciński swojski. Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego". Można go było kupić w części sklepów sieci Lidl.

"W trakcie badań urzędowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność Listeria monocytogenes w 2 z 5 pobranych próbek, gronkowców koagulazo-dodatnich w 5 z 5 próbek oraz enterotoksyn gronkowcowych w 1 z 5 próbek produktu pn. 'SER KORYCIŃSKI SWOJSKI Z ORZECHAMI WŁOSKIMI, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego z orzechami włoskimi', numer partii: 30.06.2020, termin przydatności do spożycia 30.07.2020" - czytamy w komunikacie GIS.

GIS poinformował, że spożycie produktów zanieczyszczonych wspominanymi mikroorganizmami patogennymi "może prowadzić do zatrucia pokarmowego".

Informacje o wycofanym produkcje podał też Lidl. "Nie należy go spożywać. Można go zwrócić do sieci Lidl, gdzie klient otrzyma zwrot ceny zakupu. Produkt był dostępny w sprzedaży tylko w części sklepów Lidl" - napisano w komunikacie.