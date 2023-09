Jedenaście nowych towarów na cenzurowanym. Ministerstwo o "problemie porzucania odpadów"

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów, takich jak farby, lakiery czy kleje. W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Rozszerzenie SENT ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadowej.

System SENT ma objąć nowe rodzaje odpadów

System SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa, a od lutego 2022 roku – przywozu do Polski odpadów. System monitoruje przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.