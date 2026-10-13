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Senat zadecydował w sprawie blokowania niebezpiecznych treści w internecie

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Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Sławomir Sierakowski o dostępie dzieci do niebezpiecznych treści w internecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: audiznam260921/Shutterstock
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Senat przegłosował we wtorek wieczorem ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Przepisy mają pozwolić na wdrożenie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Za przyjęciem nowelizacji wraz z poprawkami głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, a 28 senatorów wstrzymało się od głosu. Teraz nowela ponownie trafi do Sejmu.

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Przyjęte poprawki do przepisów o usługach cyfrowych

Przyjęte poprawki dotyczyły skrócenia vacatio legis z sześciu do trzech miesięcy oraz rozszerzenia prawa natychmiastowej wykonalności usuwania treści w przypadku, gdy ktoś przyjmuje zlecenia zabójstwa i informuje o tym w internecie, chce doprowadzić człowieka do targnięcia się na własne życie albo stosuje groźbę bezprawną.

Przedstawiciele izby wyższej przyjęli także poprawkę złożoną przez senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza, dotyczącą wprowadzenia szczególnego, 24-godzinnego trybu dla najpoważniejszych przestępstw, zwłaszcza dotyczących seksualnego wykorzystywania nieletnich, której celem jest maksymalne skrócenie czasu przekazywania dowodów przez dostawców usług.

Pozostałe poprawki - w tym zgłoszone przez Biuro Legislacyjne - miały charakter techniczny.

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Korzyści z wdrożenia przepisów o usługach cyfrowych

Także we wtorek nowelizacja była procedowana na posiedzeniu plenarnym Senatu. Przedstawiając jej założenia, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że w tych państwach Unii Europejskiej, które wdrożyły DSA, od początku tego roku zostało zablokowanych ponad sześć miliardów nielegalnych treści, przy czym większość z nich (98 proc.) platformy cyfrowe usunęły samodzielnie.

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu, choć początkowo nie było jej w porządku obrad. Jej drugie czytanie odbyło się w Sejmie na początku września i od tamtej pory czekała ona na dalsze procedowanie - bez terminu głosowania. Decyzję o przyspieszeniu prac podjęto po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce.

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Nowe uprawnienia

Zgodnie z nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, np. związane z:

  • oszustwami internetowymi,
  • kradzieżą tożsamości,
  • handlem ludźmi,
  • propagowaniem ustrojów totalitarnych,
  • sprzedażą podróbek,
  • nielegalnym handlem towarami.

Dostawcy usług internetowych, w tym np. platformy internetowe, będą musieli blokować wskazane w decyzjach organów treści, ale użytkownicy, których treści ograniczono, będą mogli złożyć wniosek o przywrócenie dostępu - jeśli doszło do błędnej blokady. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne będzie skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

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Od decyzji nakazujących ograniczenia dostępu do nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie będą wykonywane automatycznie - przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie.

W szczególnie pilnych przypadkach decyzjom organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

Źródło: PAP
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Tagi:
CyberbezpieczeństwoBezpieczeństwo w internecieSenat
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