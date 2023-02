Propozycja obniżki VAT na ciepło, prąd i gaz

Senat wprowadził w środę szereg poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Większość senatorów opowiedziała się obniżeniem z 23 do 5 procent stawki podatku VAT na ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną oraz olej opałowy. Uchwalone przepisy mają od 1 marca 2023 roku zastąpić aktualny mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Propozycja obniżki stawki VAT

Obok poprawek redakcyjnych i legislacyjnych, większość senatorów opowiedziała się także za wprowadzeniem między 1 marca a 31 grudnia 2023 r. obniżonej z 23 do 5 proc. stawki podatku VAT na ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną oraz olej opałowy. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. Ustawa wprowadza maksymalne ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne w odniesieniu do części odbiorców z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła ma być stosowany od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.