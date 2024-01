Sejmowa komisja nie przyjęła raportu NIK o pomocy dla firm w czasie pandemii

czytaj dalej

Ci, którzy walczyli z korupcją, są w więzieniu, a ich koledzy, oskarżeni o korupcję, idą do Parlamentu Europejskiego - stwierdził prezydent Andrzej Duda. Do tych słów odniósł się europoseł Włodzimierz Karpiński. "Narusza pan w sposób oczywisty podstawowe zasady konstytucji, na której straży publicznie zobowiązał się pan stać" - podkreślił Karpiński w liście otwartym do prezydenta.