Z kraju Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów Oprac. Paulina Karpińska |

Andrzej Domański skomentował wniosek o wotum nieufności wobec siebie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek wieczorem posłowie głosowali nad wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Wnioskodawcy powołali się w nim na art. 159 Konstytucji i domagali się odwołania ministra.

Przeciwko wnioskowi głosowało 234 posłów, a 204 było za odwołaniem Domańskiego. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Do uchwalenia wniosku potrzebne było 231 głosów za.

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Zastrzeżenia posłów PiS-u wobec Andrzeja Domańskiego

"W ocenie wnioskodawców polityka ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego nie daje wystarczających podstaw do uznania, że państwo posiada obecnie przekonującą i skutecznie realizowaną strategię odpowiedzi na narastające wyzwania fiskalne" - argumentowali w złożonym wniosku politycy PiS-u.

Jak dodali, "sposób w jaki sprawuje on nadzór nad finansami publicznymi, trudno uznać za przejaw odpowiedzialnej polityki fiskalnej". W ich ocenie "najbardziej trafną oceną tej działalności mogą być słowa Przewodniczącego, niedawno powołanej Rady Fiskalnej, w kontekście budżetu na 2027 r., że [...] 'jest skonstruowany tak, jakby jutra nie było'".

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Minister finansów odpierał zarzuty

Andrzej Domański, odpierając zarzuty opozycji, przekonywał, że przejmując odpowiedzialność za gospodarkę w 2023 r., miała ona "zerowy wzrost gospodarczy", luka VAT sięgała 15 proc., a inflacja w całym 2023 r. wyniosła 11 proc.

- Ten podatek inflacyjny, który nałożyliście na polskie rodziny, Polacy płacili każdego dnia w sklepach, regulując rachunki, obserwując spadającą wartość swoich oszczędności. To był wasz model prowadzenia gospodarki. Zaciągnąć długi, najlepiej poza budżetem, a następnie przykryć je horrendalnie wielką inflacją z kieszeni Polaków - stwierdził minister.

Jak dodał, gdyby inflacja za rządów PiS "nie wymknęła się totalnie spoza kontroli", to dług państwa w relacji do PKB wyniósłby wówczas 57 proc., a nie 49 proc. - Wciąż spłacamy wasze długi, wasze zobowiązania i wasze kartonowe czeki - zarzucał Domański politykom PiS.

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Sejmowa dyskusja

Przed głosowaniem odbyła się debata poświęcona wnioskowi. Stanowisko klubu KO przedstawił jego szef Zbigniew Konwiński. Zwracając się do posłów PiS, powiedział, że składają wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów w czasie, kiedy polska gospodarka rozwija się najszybciej w Unii Europejskiej, a także w czasie, kiedy rosną nakłady inwestycyjne firm i rośnie znaczenie Polski. - I wy wtedy stawiacie wotum nieufności polskiej gospodarce, to się kupy nie trzyma - stwierdził Konwiński.

Występujący w imieniu PiS wiceprezes tego klubu Przemysław Czarnek powiedział, że premier Donald Tusk już dawno powinien zdymisjonować Domańskiego. Zarzucił szefowi MF pomyłki w szacunkach budżetowych.

- Żaden człowiek, w żadnym rządzie cywilizowanym, w żadnym państwie nie jest w stanie utrzymać się dłużej niż jeden dzień na stanowisku, jeśli myli się na niekorzyść o 120 miliardów złotych raptem w ciągu trzech lat - powiedział Czarnek.

Polityk PiS krytykował Domańskiego za doprowadzenie do skokowego wzrostu długu publicznego, a to - jak mówił - powoduje, że państwo nie ma w ogóle możliwości reagowania w czasach kryzysowych.