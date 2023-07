Sejm za ustawą poszerzającą grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków

Więcej osób otrzyma dostęp do darmowych leków

Ustawa poszerza program "Leki dla seniorów 75 plus" o grupę osób do 18 i powyżej 65. roku życia. Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów. Od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy zaoszczędzili w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł - wynika z rządowych danych. Po zmianie - według rządzących - program będzie dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów. Oprócz poszerzenia grupy wiekowej osób uprawnionych do bezpłatnych leków, rozszerzona zostanie lista leków z Programu 75 plus - z ponad 2 tys. do 4 tys. pozycji. Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.