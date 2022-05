Dziś Sejm ma głosować nad drugą kadencją dla Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP

Głosowanie nad drugą kadencją prezesa NBP Adama Glapińskiego

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział PAP, że "klub Koalicji Obywatelskiej będzie przeciwko wyborowi Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP na kolejną kadencję". - To człowiek współodpowiedzialny w dużej mierze za obecną inflację, a więc wysokie raty kredytów i drożyznę, która gnębi Polaków. Oczywiście rząd dołożył do tego bardzo wiele, ale na perspektywy finansowe Polaków ogromny wpływ ma to, co robi bank centralny i Rada Polityki Pieniężnej - mówił Grabiec.

Przeciw powołaniu Glapińskiego na prezesa NBP będzie też klub Koalicja Polska-PSL. - Glapiński ma gdzieś, co myślą o nim obywatele, nie ma tylko gdzieś, co myśli o nim Jarosław Kaczyński - ocenił wicemarszałek Sejmu i polityk PSL Piotr Zgorzelski. - Wiarygodność, która jest cechą wszystkich szefów banków na całym świecie, tutaj jest równa zeru - dodał.

Lider Porozumienia Jarosław Gowin ocenił w środę w TVN24, że fakt, iż Glapiński wziął udział w środowym posiedzeniu klubu PiS, to "kolejny argument, by za nim nie głosować".

Poparcie dla kandydatury Glapińskiego zapowiedział natomiast lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Pytany w RMF FM, czy ma jakieś wątpliwości, co do zagłosowania za kolejną kadencją Glapińskiego, odpowiedział, że "trudno mieć wątpliwości w przypadku, gdy jest jeden kandydat". Dodał, że opozycja nie przedstawiła mu swoich kandydatów, nikt go nie zachęcał do zagłosowania na kogoś innego i nie było żadnych wskazań, kto by mógł zastąpić prezesa Glapińskiego. Wcześniej Kukiz zaznaczył, że pozostali członkowie koła będą mogli zagłosować wedle własnego uznania.