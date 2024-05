Pomoc dla obywateli Ukrainy. Jest decyzja Sejmu

Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca

Wiceministra edukacji Joanna Mucha podczas posiedzenia komisji zwracała uwagę, że poprawka wiąże się z niedawnym zaprzestaniem wydawania przez Białoruś swym obywatelom przebywającym za granicą dokumentów potwierdzających maturę. Powiedziała, że uchodźcy z Białorusi bez potwierdzenia swojej matury nie mogą podjąć studiów w Polsce. Dodała, że w takiej sytuacji jest około pięciu tysięcy obywateli Białorusi, ale może to też dotyczyć obywateli innych krajów. Wątpliwości co do poprawki zgłaszało Biuro Legislacyjne Sejmu i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwracali uwagę, że poprawka może wykraczać poza zakres przedłożenia. Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie 1 lipca. Teraz trafi pod obrady Senatu.