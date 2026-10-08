Z kraju Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na 2027 rok do prac w komisjach Oprac. Adam Styczek |

Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W czwartek Sejm debatował nad projektem ustawy budżetowej. W trakcie debaty zostały złożone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - złożyły je Klub Poselski PiS i Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Przeciw wnioskowi opowiedziało się 237 posłów, za jego przyjęciem głosowało 198, a 5 wstrzymało się od głosu.

Projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem:

2 grudnia ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej,

4 grudnia ma odbyć się trzecie czytanie,

8 grudnia ustawa budżetowa ma trafić do Senatu,

15 stycznia Sejm ma rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej do ustawy.

Ustawa ma trafić do prezydenta po 15 stycznia. Prezydent ma siedem dni na podpisanie budżetu.

W projekcie założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 procent, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 procent. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 miliardów złotych, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 miliardów złotych, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 miliardów złotych.

Trzy filary budżetu: bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój gospodarki

Dochody z CIT w 2027 roku mają wynieść 94,6 mld zł, dochody z VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 roku do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

Jak poinformowała kancelaria premiera, projekt budżetu na 2027 roku koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki.

Tomasz Siemoniak i Andrzej Domański podczas obrad Sejmu Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 roku.

Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.

Do prac w Komisji Finansów Publicznych został skierowany także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027.

Wśród rozwiązań, jakie wprowadza projektowana ustawa, jest między innymi pożyczka dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która ze względu na proces z firmą Pfizer została pozbawiona środków przekazywanych przez agencję Eurocontrol. Projektowana ustawa zakłada również przedłużenie do końca 2027 roku okresu, w którym Fundusz Inwestycji Kapitałowych będzie mógł dysponować skarbowymi papierami wartościowymi otrzymanymi w 2025 roku.