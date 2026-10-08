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Z kraju

Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na 2027 rok do prac w komisjach

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Andrzej Domański, Tomasz Siemoniak
Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2027 rok w pierwszym czytaniu - projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych. Prace nad przyszłorocznym budżetem mają potrwać do 15 stycznia.

W czwartek Sejm debatował nad projektem ustawy budżetowej. W trakcie debaty zostały złożone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - złożyły je Klub Poselski PiS i Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Przeciw wnioskowi opowiedziało się 237 posłów, za jego przyjęciem głosowało 198, a 5 wstrzymało się od głosu.

Projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • 2 grudnia ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej,
  • 4 grudnia ma odbyć się trzecie czytanie,
  • 8 grudnia ustawa budżetowa ma trafić do Senatu,
  • 15 stycznia Sejm ma rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej do ustawy.

Ustawa ma trafić do prezydenta po 15 stycznia. Prezydent ma siedem dni na podpisanie budżetu. 

W projekcie założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 procent, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 procent. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 miliardów złotych, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 miliardów złotych, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 miliardów złotych.

Trzy filary budżetu: bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój gospodarki

Dochody z CIT w 2027 roku mają wynieść 94,6 mld zł, dochody z VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 roku do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

Jak poinformowała kancelaria premiera, projekt budżetu na 2027 roku koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki. 

Tomasz Siemoniak i Andrzej Domański podczas obrad Sejmu
Tomasz Siemoniak i Andrzej Domański podczas obrad Sejmu
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 roku.

Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.

Do prac w Komisji Finansów Publicznych został skierowany także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027.

Wśród rozwiązań, jakie wprowadza projektowana ustawa, jest między innymi pożyczka dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która ze względu na proces z firmą Pfizer została pozbawiona środków przekazywanych przez agencję Eurocontrol. Projektowana ustawa zakłada również przedłużenie do końca 2027 roku okresu, w którym Fundusz Inwestycji Kapitałowych będzie mógł dysponować skarbowymi papierami wartościowymi otrzymanymi w 2025 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Budżet państwaSejm
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