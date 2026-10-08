Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na 2027 rok do prac w komisjach
W czwartek Sejm debatował nad projektem ustawy budżetowej. W trakcie debaty zostały złożone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - złożyły je Klub Poselski PiS i Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Przeciw wnioskowi opowiedziało się 237 posłów, za jego przyjęciem głosowało 198, a 5 wstrzymało się od głosu.
Projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem:
- 2 grudnia ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej,
- 4 grudnia ma odbyć się trzecie czytanie,
- 8 grudnia ustawa budżetowa ma trafić do Senatu,
- 15 stycznia Sejm ma rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej do ustawy.
Ustawa ma trafić do prezydenta po 15 stycznia. Prezydent ma siedem dni na podpisanie budżetu.
W projekcie założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 procent, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 procent. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 miliardów złotych, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 miliardów złotych, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 miliardów złotych.
Trzy filary budżetu: bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój gospodarki
Dochody z CIT w 2027 roku mają wynieść 94,6 mld zł, dochody z VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 roku do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.
Jak poinformowała kancelaria premiera, projekt budżetu na 2027 roku koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki.
Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.
Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 roku.
Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.
Do prac w Komisji Finansów Publicznych został skierowany także projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027.
Wśród rozwiązań, jakie wprowadza projektowana ustawa, jest między innymi pożyczka dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która ze względu na proces z firmą Pfizer została pozbawiona środków przekazywanych przez agencję Eurocontrol. Projektowana ustawa zakłada również przedłużenie do końca 2027 roku okresu, w którym Fundusz Inwestycji Kapitałowych będzie mógł dysponować skarbowymi papierami wartościowymi otrzymanymi w 2025 roku.