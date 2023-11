"Tych ambitnych projektów będę bronił". Prezydent Duda wymienił trzy wielkie inwestycje

Centralny Port Komunikacyjny, elektrownie jądrowe Polsce oraz budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. To trzy wielkie inwestycje, których obronę zapowiedział w poniedziałek w Sejmie prezydent Andrzej Duda. - Tych ambitnych projektów jako prezydent RP będę bronił, będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane - zadeklarował.

Centralny Port Komunikacyjny

Według zapowiedzi spółki CPK, pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 roku. CPK ma zostać uruchomiony za pięć lat wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Elektrownie jądrowe w Polsce

Port kontenerowy w Świnoujściu

Rząd PiS w maju br. przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029". Całkowita wartość programu wynosi 10,26 mld zł. Dzięki inwestycji terminal mógłby obsłużyć do 2 mln TEU (jednostka równoważna objętości standardowego kontenera) rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 metrów i jeden o długości 200 metrów. PiS zapowiadało też m.in. powstanie nowych terminali zbożowych w Gdańsku i Świnoujściu.

- Tych ambitnych projektów jako prezydent RP będę bronił, będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane - zadeklarował prezydent Duda. - To dzisiaj rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia i nie stać nas na bezczynność, nie stać nas na brak ambicji, nie stać nas na podporządkowywanie się. Potrzebujemy inwestycji, ale potrzebujemy też wyzwań, które dadzą nam impuls do działania - dodał. Jak przypominał, "takim impulsem było swego czasu polsko-ukraińskie Euro 2012", czyli mistrzostwa Europy w piłce nożnej.