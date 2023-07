"Wrzutka" PiS do ustawy o ubezpieczeniach. "Kompletny cyrk"

Sejmowe komisje finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju przyjęły we wtorek projekt ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Kontrowersje wzbudziła poprawka Prawa i Sprawiedliwości dotycząca rynku aptecznego. Została zgłoszona "niemająca nic wspólnego z przedmiotem regulacji poprawka zaostrzająca przepisy dotyczące rynku aptecznego i stwarzająca zagrożenie masowych wywłaszczeń" - napisał w mediach społecznościowych Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W poprawce chodzi o uszczelnienie prawa dotyczącego prowadzenia aptek i zapobieganiu koncentracji rynku aptecznego.

Podczas pierwszego czytania projektu noweli ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, posłowie połączonych komisji finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju, przyjęli go wraz z siedmioma poprawkami. Projekt m.in. rozszerza katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i umożliwia większej liczbie firm korzystanie z jej usług. Na wsparcie będą mogły liczyć m.in. podmioty publiczne i prywatne, które zawierają kontrakty lub dokonują inwestycji dotyczących transformacji energetycznej w Polsce.

Kontrowersyjna poprawka Prawa i Sprawiedliwości

Najwięcej emocji wzbudziła poprawka zgłoszona przez posła PiS Adama Gawędę, polegająca na dopisaniu do projektu ustawy o KUKE artykułu zwiększającego kontrolę antykoncentracyjną w sieciach aptek. Chodzi o uszczelnienie zasady "Apteka dla aptekarza". Przepisy wprowadzone w 2017 r. miały zapobiegać przejmowaniu aptek przez sieci. Zgodnie z tą zasadą, nową aptekę może prowadzić tylko farmaceuta, lub farmaceuci. Jeden podmiot może mieć do czterech aptek w całym kraju. Poseł Dariusz Rosatii nazwał poprawkę "wrzutką", wskazując, że Koalicja Obywatelska nie poprze ustawy.

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacja Przedsiębiorców Polskich, zamieścił zdjęcie części planowanych poprawek. Zauważył, że proponowane zmiany przewidują nowe kary od 50 tys. zł do nawet 5 mln zł. Mają one grozić podmiotom, które wbrew zakazowi, przejmują kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną.

Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, napisał o "kompletnym cyrku". Jak wyjaśnił, do projektu "została zgłoszona niemająca nic wspólnego z przedmiotem regulacji poprawka zaostrzająca przepisy dotyczące rynku aptecznego i stwarzająca zagrożenie masowych wywłaszczeń".

"Jeśli zostanie przegłosowana - będzie to absolutny top głupich i szkodliwych wybryków w dziedzinie procesu legislacyjnego w tej kadencji. I to akurat przy ustawie, którą wszyscy oceniali pozytywnie. Niewyobrażalne" - ocenił Bińkowski.

Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ocenił, że w Polsce mamy do czynienia z brakiem pewności prawa. "Dziwimy się, że firmy nie inwestują. Brak pewności prawa i skrajne nadużycia w procesie legislacyjnym nie pozwalają na normalne funkcjonowanie" - czytamy w jego wpisie.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan napisał o "kolejnym skandalicznym nadużyciu procedur legislacyjnych". "Takie sytuacje niszczą zaufanie biznesu do państwa i bezpośrednio wpływają na apetyt do inwestycji. A ta konkretna wrzutka to potencjalna katastrofa dla polskiego rynku aptecznego" - dodał.