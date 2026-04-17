Kolejna próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów

Sulowski o ustawie o rynku kryptowalut
Sejm w piątek przeprowadzi głosowania między innymi nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zdaniem kancelarii prezydenta przepisy są zbyt restrykcyjne.

Na dziś zaplanowano głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryproaktywach, która wprowadza środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, między innymi umożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

W czwartek w Sejmie przeprowadzono intensywną debatę dotyczącą tej kwestii. Według strony prezydenckiej przepisy są zbyt restrykcyjne, z kolei według koalicjantów brak ustawy tworzy luki prawne.

Bogucki o wecie prezydenta. "Bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu"
Bogucki o wecie prezydenta. "Bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu"

W środę sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu. Tym samym nie poparły wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie tej ustawy.

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu 2025 roku. Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Obrady w Sejmie
Obrady w Sejmie
Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA
pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

SejmKarol Nawrockikryptowaluty
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
