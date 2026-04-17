Kolejna próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów Oprac. Adam Styczek |

Sulowski o ustawie o rynku kryptowalut

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na dziś zaplanowano głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryproaktywach, która wprowadza środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, między innymi umożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

W czwartek w Sejmie przeprowadzono intensywną debatę dotyczącą tej kwestii. Według strony prezydenckiej przepisy są zbyt restrykcyjne, z kolei według koalicjantów brak ustawy tworzy luki prawne.

W środę sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu. Tym samym nie poparły wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie tej ustawy.

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu 2025 roku. Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Obrady w Sejmie

OGLĄDAJ: TVN24 HD