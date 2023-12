Transfer z ministerstwa do KNF. Jest decyzja premiera Morawieckiego

czytaj dalej

To trochę jest tak, że czym bardziej ja zapewniam państwa, że jestem damą, tym mniej nią jestem. I tak to wypadło w wykonaniu prezesa Glapińskiego. Czym bardziej zapewniał nas o apolityczności Narodowego Banku Polskiego, tym mniej jest to prawdziwa deklaracja - powiedziała w programie "Wstajesz i Wiesz" o czwartkowym wystąpieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego doktor habilitowana Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.