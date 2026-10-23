Z kraju Saudi Aramco rozważa sprzedaż polskich aktywów. Dwa scenariusze Oprac. Paulina Karpińska |

Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dominik Kulaszewicz/PAP

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Dziennik podkreślił jednak, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, ale o planach Saudi Aramco związanych z ograniczeniem działalności w Polsce w branży mówi się coraz głośniej.

Informacje wskazujące, że Saudyjczycy chcą przynajmniej zredukować obecność nad Wisłą, udało się potwierdzić w kilku niezależnych od siebie źródłach - podała gazeta.

Dwa scenariusze dla Saudi Aramco

"Paliwowy koncern zlecił JPMorgan Chase zbadanie rynku pod kątem ewentualnej sprzedaży aktywów. Miała już nawet powstać krótka lista potencjalnych chętnych na ich przejęcie, na której znajdować się mają trzy spółki" - czytamy w "Rz".

Dziennik podkreślił, że rozważane mają być dwa główne scenariusze: pierwszy zakłada wyjście Saudi Aramco z Polski, a drugi, zdecydowanie bardziej prawdopodobny, obejmuje sprzedaż Aramco Fuels Poland, która w ubiegłym roku osiągnęła 18,2 mld zł przychodów.

Saudi Aramco rozważa sprzedaż

Zdaniem rozmówców, z którymi rozmawiała gazeta, przyczyną decyzji paliwowego giganta mają być m.in. nowe unijne przepisy związane ze sferą ESG, czyli m.in. kwestiami środowiskowymi.

"Ewentualna sprzedaż spółek w Polsce wpisuje się także w prowadzony przez Saudyjczyków szerszy przegląd aktywów, których wartość Reuters szacował na 50 mld dol." - napisała "Rz". Dodała, że w grę wchodzić miała sprzedaż m.in. udziałów w spółkach sektora siarkowego, terminalach eksportowych, infrastrukturze energetycznej, wodnej i nieruchomościach.