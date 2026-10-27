Z kraju Co dalej z Saudi Aramco w Polsce? Minister: "pewien scenariusz został narysowany Oprac. Paulina Karpińska |

Grażyna Piotrowska-Oliwa: ceny paliw kształtują możliwości przerobowe rafinerii oraz popyt Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tom Stoddart/Hulton Archive/Getty Images

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- Wczoraj rozmawiałem z prezesem Orlenu. Sytuacja jest dosyć dynamiczna, czekamy na wykrystalizowanie się stanowiska Saudi Aramco i wtedy się będziemy do tego odnosili - powiedział we wtorek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany o odniesienie się do doniesień medialnych o tym, że saudyjski koncern paliwowy Saudi Aramco bada możliwość sprzedaży swojego biznesu w Polsce.

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Prezes Orlenu ma rozmawiać z Saudi Aramco

Szef resortu aktywów państwowych dodał, że, "dwa tygodnie temu zarząd Orlenu miał rozmowę z Saudi Aramco, gdzie pewien scenariusz został narysowany". - Chcemy wiedzieć, czy on jest realizowany, czy być może jest inny, bo jest dużo spekulacji na rynku - dodał minister w rozmowie z dziennikarzami.

Jak poinformował, w najbliższym czasie, prawdopodobnie w tym tygodniu, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara ma rozmawiać z Saudi Aramco. - Monitorujemy sytuację - powiedział Balczun.

Saudi Aramco rozważa przyszłość biznesu w Polsce

W minionym tygodniu "Rzeczpospolita" podała, że saudyjski gigant paliwowy analizuje przyszłość swojego biznesu w Polsce. W grę ma wchodzić zarówno sprzedaż części aktywów, jak i nawet całkowite wyjście z naszego rynku.

Dziennik podkreślił, że rozważane mają być dwa główne scenariusze: pierwszy zakłada wyjście Saudi Aramco z Polski, a drugi, zdecydowanie bardziej prawdopodobny, obejmuje sprzedaż Aramco Fuels Poland, która w ubiegłym roku osiągnęła 18,2 mld zł przychodów.

Saudi Aramco ma m.in. 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.