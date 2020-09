Co z rekompensatami za podwyżki cen prądu? Sasin: potrzebna decyzja rządu

O to, kiedy i w jaki sposób wypłacone zostaną rekompensaty za podwyżki cen prądu, minister aktywów państwowych pytany był w czwartek w internetowej części rozmowy RMF FM.

- Wtedy, kiedy będzie taka decyzja rządu. Ja jestem zwolennikiem tych rekompensat, przygotowałem taki projekt, on jest gotowy, w każdej chwili może być przedstawiony - mówił Sasin. Podkreślał jednocześnie, że nie jest to decyzja, którą on sam może podjąć "jednoosobowo".