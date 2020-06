"Przestępcy w ten sposób chcą zdobyć Twoje dane do logowania". Duży bank ostrzega

Santander ostrzega klientów

"Tajny kod do twojego konta internetowego został trzykrotnie wprowadzony niepoprawnie. Dostęp do twojego konta będzie ograniczony, dopóki nie pomożesz nam rozwiązać tego problemu. Odzyskaj swój dostęp" - czytamy w wiadomości.

We wszystkich przypadkach ukryty link kieruje do fałszywej strony do logowania. "Dlatego, jeśli otrzymasz e-maila o podobnej treści - nie klikaj w link! Przestępcy w ten sposób chcą zdobyć Twoje dane do logowania do bankowości internetowej" - podkreślili przedstawiciele Santander Bank Polska.