Przejęcie wielkiego banku w Polsce. Co to oznacza dla klientów

santander-shutterstock_2283626043
Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Santander Bank Polska ma zmienić się w Erste Bank Polska w drugim kwartale 2026 roku - poinformował bank. Wyjaśnił też, co to oznacza dla klientów i na jakie zmiany muszą się przygotować.

"Planujemy zmianę naszej nazwy na Erste Bank Polska, po tym jak dołączymy do Erste Group, uzyskamy zgodę akcjonariuszy oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego" - poinformował Santander Bank Polska w mediach społecznościowych.

Santander zmienia się w Erste. Co to oznacza dla klientów

Bank napisał też, co to oznacza dla klientów:

  • nic się nie zmienia w codziennym bankowaniu;
  • numery kont bez zmian;
  • umowy pozostają w mocy;
  • aplikacja mobilna i bankowość internetowa działają jak dotychczas;
  • nasi doradcy i eksperci są do dyspozycji.

Santander zmienia się w Erste

Zmiana nazwy objąć ma także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie "Santander" (z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który pozostał w Grupie Santander).

Nowa nazwa banku została zaproponowana w ogłoszonych we wtorek projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 stycznia 2026 r.

Decyzja akcjonariuszy

Akcjonariusze podejmą wówczas także decyzję o zmianach w składzie rady nadzorczej banku – kandydatami na nowych członków jest Peter Bosek, Alexandra Habeler–Drabek, Stefan Doerfler oraz Maurizio Poletto.

Nowa nazwa i logotyp to konsekwencja planowanej zmiany własnościowej banku. Erste Group podał, że spodziewa się, że do zamknięcia transakcji przejęcia Santander Bank Polska dojdzie około połowy stycznia 2026 r.

"Dołączając do Erste Group, bank będzie mógł korzystać również z doświadczenia i technologii nowego głównego akcjonariusza. Dzięki międzynarodowej skali działalności Erste Group klienci korporacyjni banku będą mieli dodatkowo możliwość wzmocnienia swojej obecności i inwestycji na nowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej" - napisano w komunikacie Santandera.

Największe banki w Polsce

Santander Bank Polska należy do czołówki banków w Polsce - zajmuje trzecie miejsce po PKO BP i Pekao SA pod względem aktywów. Grupa zatrudnia ponad 11 tys. osób i obsługuje blisko 6 mln klientów, ma ponad 300 placówek na terenie całego kraju

Erste Group podaje na swojej stronie, że instytucja powstała ponad 200 lat temu w Wiedniu, jako pierwsza kasa oszczędnościowa w Austrii. Obecnie działa w 7 krajach Europy Środkowej, gdzie ma 17 milionów klientów.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pelc / Shutterstock.com

Santander Bank PolskaBankowośćbank
