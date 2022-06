Duży bank ostrzega przed oszustami. "Mogą wyczyścić Twoje konto ze wszystkich pieniędzy"

Przedstawiciele Santander Bank Polska wskazali, że przestępcy chcą wyłudzić dane do bankowości internetowej: login i hasło. Do ostrzeżenia dołączono przykładową wiadomość od oszustów. "Otrzymujesz za ten miesiąc bonus w wysokości 500 zł za duży wolumen transakcji z naszej karty. O innych bonusach i programie poleceń na naszej stronie. Przejdź do Bankowości Internetowej i zdobądź ją" - czytamy w treści SMS-a.

Do wiadomości jest dołączony link, który - jak podkreślili przedstawiciele banku - "prowadzi do fałszywej strony logowania do złudzenia przypominającej prawdziwą". "Wystarczy dokładnie przeczytać wiadomość, aby zorientować się, że to oszustwo. Początek SMS-a wzbudza zainteresowanie i jednocześnie usypia czujność. Natomiast link zdradza wszystko. Poprawny adres strony logowania to centrum24.pl" - zaznaczyli.