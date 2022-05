Klientów czekają utrudnienia w dostępie do konta. Siedem banków na liście

Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Citi Handlowy, Bank BPS, Bank Pocztowy oraz Nest Bank - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci powinni przygotować się na utrudnienia w dostępie do usług. Część z nich nie będzie miała dostępu do bankowości internetowej i mobilnej.

Santander Bank Polska

W nocy z piątku na sobotę od godziny 0.00 do 3.00 klienci Santander Bank Polska nie skorzystają z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. W efekcie w tym czasie niedostępne będą m.in. płatności natychmiastowe oraz Blik. Jednocześnie zapewniono, że podczas przerwy klienci będą mogli zapłacić kartą i wypłacić gotówkę z bankomatu.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-5.30, nie będzie można m.in. płacić kartami w internecie z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure, aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej oraz realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej.

"W miarę możliwości korzystaj z naszych usług poza podanymi godzinami niedostępności" - radzą przedstawiciele ING Banku Śląskiego.

BNP Paribas

W piątek od godziny 21.00 do godziny 23.30 niedostępne będą systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host). Z kolei w środę od godziny 22.00 do 1.00 w czwartek niedostępny będzie serwis www.bnpparibas.pl.

"Podczas niedostępności będzie wyświetlona strona umożliwiająca przejście do systemów transakcyjnych" - poinformował bank.

Citi Handlowy

W nocy z 20 na 21 maja mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w dostępie do systemów bankowych. Powodem są prace serwisowe - przekazał Citi Handlowy.

Bank BPS

W sobotę i niedzielę, zgodnie z komunikatem banku, w godzinach 8.00-15.00 wystąpią przerwy w dostępie do systemy bankowości elektronicznej.

Bank Pocztowy

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 2.00, wystąpi brak możliwości dokonania płatności kartą w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji 3DSecure.

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 6.00, bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Oznacza to, że klienci Nest Banku nie będą mogli m.in. potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej.

