Awaria w dużym banku. "Bankowość internetowa i aplikacja mobilna nie działają"

Coraz trudniej ich zdobyć, trzeba się o nich starać. To nie jest już tak, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy tych kandydatów było sporo. Teraz to my się staramy o kierowców - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Henryk Urbański, emeryt, kierowca szkolnego autobusu wspomina, że kiedyś ten zawód nie był szanowany. - Dużo trzeba było kombinować, prosić się o pobory. W ostatnich latach ofert dla kierowców przybyło. Rynek pracy się zmienił, bo brakuje chętnych - ocenia.