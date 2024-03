Sikorski: apeluję i przestrzegam, aby tego nie robić

- I uzgodniliśmy parę praktycznych kwestii, mianowicie to, że w zwalczaniu unikania sankcji przydaliby się pracownicy krajowych urzędów celnych w tych krajach, gdzie podejrzanie wzrósł eksport artykułów podwójnego użycia. Mówimy o Azji Środkowej - Kazachstan, Kirgistan itd. Polska przygotowuje takiego przedstawiciela do Kazachstanu - zapowiedział szef MSZ.

"Planujemy jedną, małą szybką nowelizację"

- Proszę pamiętać, że łamanie sankcji jest w Polsce przestępstwem. Chciałbym jeszcze raz uświadomić polskim firmom, które wysyłają swoje towary albo do krajów, które są podejrzewane o przesyłanie tych rzeczy dalej, albo tranzytem przez Rosję do takich krajów, że sankcje tak europejskie, jak i amerykańskie mogą być bardzo dotkliwe, więc apeluję i przestrzegam, aby tego nie robić - zaapelował minister.

Zapowiedź uszczelnienia sankcji wobec Rosji

- Musimy zatykać dziury w systemie, więc sankcje to raz, kolejne pakiety to dwa, implementacja to trzy. Tutaj zamierzam głosić inicjatywy zarówno wewnątrzrządowe, jak i nawet być może legislacyjne, po to, aby nasz system sankcyjny był skuteczniejszy - zapowiadał Sikorski podczas konferencji prasowej w Warszawie.