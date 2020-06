Sanatoria znów otwarte. Czy trzeba będzie robić test na koronawirusa? Co z odwołanym pobytem?

Podstawą uprawniającą do wyjazdu do sanatorium jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, które z kolei wykonuje się na postawie skierowania na leczenie.

Pobyt w sanatorium

W pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy musieli w marcu przerwać turnus i pacjenci, którzy mieli rozpocząć leczenie uzdrowiskowe od 14 marca do 15 czerwca. Podstawowy warunek to ujemny wynik testu na koronawirusa.

Osoby, które musiały, ze względu na rozprzestrzeniania się koronawirusa, przerwać leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, ale nie trwało ono dłużej niż 15 dni, będą mogły je kontynuować na podstawie dotychczasowego skierowania. Zasady tutaj pozostają takie same, ale pobyt jest skrócony o liczbę wykorzystanych już dni. Pensjonariusz musi też wyjechać do sanatorium w takim wypadku do 30 września.