Salony fryzjerskie znów otwarte. Jak będzie wyglądać wizyta w "nowej rzeczywistości"?

W związku z otwarciem od poniedziałku salonów fryzjerskich resort rozwoju przygotował wytyczne dla fryzjerów. Zapisano w nich, że: - W salonach obowiązuje zasada: jeden fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta. - Wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami. - Dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży ochronnej lub odzieży roboczej. - Fryzjerom zaleca się też codzienny pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wystąpienia objawów choroby należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy. - Wytyczne obligują do przyjmowania jedynie osób zdrowych i niebędących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym. - Napoje można serwować wyłącznie w opakowaniach jednorazowych. - Należy również oczyszczać każdą dotykaną powierzchnię kilka razy w ciągu dnia, a meble i wszystkie urządzenia dezynfekować po każdym kliencie. - Resort zobowiązał klientów do umawiania wizyt przez internet lub telefon. - Klient w salonie powinien zachować bezpieczną odległość 1,5 m, mijając się z innymi osobami w salonie oraz nosić jednorazowe maseczki i rękawiczki, oraz dokonywać płatności w sposób bezkontaktowy. - W przypadku niemożności zapewnienia minimum 1,5 m odległości rekomenduje się zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) między stanowiskami. Przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrze, np. plexi skutecznie oddzielającej pracowników. - W salonie nie ma możliwości skorzystania z poczekalni. - Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno upłynąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji