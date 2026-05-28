Salmonella w suplemencie diety. Inspektorat ostrzega

Ostrzeżenie GIS. Salmonella w suplemencie diety

Sanepid przekazał, że wykryto Salmonella spp. w 1 z 5 próbek wskazanego produktu. Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem.

"Jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone" - przekazano w komunikacie

Suplement diety wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g)

Numer partii: L:26/062P

Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Producent miał niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu podjąć dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu.

Zalecenia GIS

"Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie" - przekazał GIS.

Inspektorat ostrzegł, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - dodano.

