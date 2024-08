Salmonella w sałacie. Duża sieć z pilnym apelem do klientów

czytaj dalej

Fundamentalną sprawą jest to, że brakuje możliwości znalezienia własnego kąta i kupna mieszkania w małym mieście. Tych mieszkań po prostu często nie ma - powiedział w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej odnosząc się do migracji młodych ludzi do większych miast. Jak dodał, "nie jesteśmy za kredytem 0 procent, bo on zwiększa ceny mieszkań, wspiera prywatnych inwestorów i banki".