Salmonella w mięsie z indyka. Ostrzeżenie dla konsumentów

Ostrzeżenie dotyczy partii nr 2261003002 mięsa z indyka na kotlety "Morliny" o wadze 500 g i terminie przydatności do spożycia: 29.09.2020 r.

Ostrzeżenie

"Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy" – informuje GIS.