Tesco znika z Polski. Jest decyzja w sprawie przejęcia sklepów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Tesco Polska przez Salling Group, który jest właścicielem sklepów Netto. W ocenie Urzędu "koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji".

Tesco Polska z nowym właścicielem

W piątek UOKiK poinformował o wydaniu zgody na przeprowadzenie transakcji. "Wniosek o przejęcie Tesco Polska przez Salling Group został początkowo zgłoszony do Komisji Europejskiej. Jednak KE uznała, że ze względu na zasięg transakcji oraz doświadczenie w podobnych sprawach właściwszy do rozpatrzenia sprawy będzie UOKiK, dlatego przekazała sprawę do Polski" - przypomnieli przedstawiciele Urzędu.