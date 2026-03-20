"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego

Hetman o nowym projekcie SAFE przygotowanym przez PSL Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nie odpuścimy tych pieniędzy, które zaproponował prezes Glapiński i prezydent Nawrocki, kładąc projekt ustawy nazywanej potocznie SAFE zero procent - zadeklarował w piątek w programie "Fakty po Faktach" Krzysztof Hetman, europoseł PSL. Jak mówił, "na bazie propozycji pana prezydenta Nawrockiego przygotowaliśmy nasz projekt poselski, klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zostanie złożony w przyszłym tygodniu".

- Jeśli są takie pieniądze w Narodowym Banku Polskim, które możemy przeznaczyć na modernizację sił zbrojnych, to powinniśmy z nich skorzystać - podkreślił.

Hetman: poszerzamy katalog możliwości, które dają te pieniądze

Jak wyjaśnił Hetman, do projektu zostaną wprowadzone uwagi marszałka Sejmu. - Wsłuchamy się dokładnie w uwagi - zapowiedział. Włodzimierz Czarzasty argumentował, że prezydencki projekt zawiera elementy niezgodne z polską konstytucją.

- Tak że poszerzamy katalog możliwości, które dają te pieniądze. Czyli nie tylko na wojsko, ale na służby mundurowe i na mobilność wojskową. Czyli to, co było w SAFE europejskim, który i tak zrealizujemy - określił Hetman. Wyraził nadzieję, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty "nada mu numer" i projekt będzie procedowany w Sejmie.

Kosiniak-Kamysz: te pieniądze będą pracowały na rzecz wojska i bezpieczeństwa

W piątek także wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego klub złoży do Sejmu własny projekt ustawy "na wzór propozycji prezydenta Nawrockiego", który będzie poprawiony i "pozbawiony błędów" z prezydenckiego projektu.

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, jeżeli Narodowy Bank Polski w najbliższym czasie wykaże zyski, to chciałby, żeby trafiły one do budżetu państwa i zostały wydane na bezpieczeństwo. Wyraził też nadzieję, że deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego w sprawie zysku okażą się wiarygodne.

- Gwarantuję, że [te pieniądze - red.] będą pracowały na rzecz wojska i bezpieczeństwa - powiedział szef MON. Określił, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych środków nie tylko Wojsko Polskie, ale też policję, Straż Graniczną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska