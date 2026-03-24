Przerobili pomysł prezydenta. Nowy SAFE w Sejmie

PSL chce poprawić pomysł prezydenta. Projekt w Sejmie

- Złożyliśmy przed chwilą u marszałka Sejmu ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa klubu PSL, który naprawia błędy projektu prezydenckiego - mówił Kosiniak-Kamysz na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Wyjaśnił, że chodzi o nową ustawę o programie SAFE na bazie propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Kosiniak-Kamysz: zmieniliśmy kilka obszarów

Jak mówił dalej szef PSL, "jeżeli są pieniądze w Narodowym Banku Polskim, to jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani, żeby były spożytkowane na bezpieczeństwo państwa polskiego".

- Chcąc skorzystać z pomysłu prezesa NBP i inicjatywy prezydenta, w jego projekcie - nad którym od początku mówiliśmy, żeby pracować - widzieliśmy wady o charakterze również konstytucyjnym. Wsłuchiwaliśmy się w (...) wszystkie stanowiska i głosy, które podały w tej dyskusji, dlatego zmieniliśmy kilka obszarów w tym przedłożeniu i składamy to jako inicjatywa poselska klubu PSL - podkreślił wicepremier.

Minister obrony wyjaśnił, że w projekcie PSL został rozszerzony zakres "podmiotowy działania funduszu". - Wiele uwagi poświęcamy służbom takim jak policja, czy Straż Graniczna.

- Mówimy o cyberbezpieczeństwie, o służbach specjalnych, ich dofinansowaniu, jak również o wojskowej służbie zdrowia - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz pokazuje projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych Źródło: PAP/Tomasz Gzell

"Tą ustawą mówimy sprawdzam"

Wicepremier i szef MON był dopytywany o finansowanie tego projektu. Powiedział, że "to jest odpowiedzialność prezesa Narodowego Banku Polskiego". - Jeżeli zgłosił taką propozycję [prezydenckiego SAFE zero procent - red.], to my tą ustawą mówimy mu sprawdzam - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Jeżeli tam tych pieniędzy nie ma, to to wyjdzie i to będzie kompromitacja dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Również dla Pałacu Prezydenckiego, bo w jakiś sposób potwierdził rzetelność - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Jeżeli była deklaracja, że są pieniądze, i jest szansa na te pieniądze na bezpieczeństwo, to ja oczekuję, że one wpłyną - dodał.

- On [prezes NBP - red.] jest odpowiedzialny za filozofię tej propozycji. My nadajemy ramy prawne tej propozycji, ale jeżeli Narodowy Bank Polski - nie tylko prezes, ale cały zarząd - mówi, że są takie możliwości, to ja jako minister obrony nie mogę zmarnować takiej sytuacji, w której są pieniądze i nie będziemy ich wykorzystywać na bezpieczeństwo - zaznaczył.

- Natychmiast powinny trafić do budżetu - zaznaczył.

Jak w weekend w programie "W kuluarach" TVN24 dziennikarka Maja Wójcikowska poinformowała, że Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz wymienili się SMS-ami, projekt PSL-u ma być procedowany.

Opracowała Paulina Karpińska/kris