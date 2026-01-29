Potężne pieniądze trafią do Polski. Na co je wydamy?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Unijny program SAFE (ang. Security Action for Europe - działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie), którego łączny budżet to 150 mld euro, przewiduje wsparcie dla państw członkowskich w postaci niskooprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Polska jest głównym beneficjentem SAFE z kwotą 43,7 mld euro. W poniedziałek zielone światło w tej sprawie dała Komisja Europejska.

- To są większe pieniądze niż cały budżet obronny Hiszpanii albo Włoch - mówił we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Na co zostaną przeznaczone te potężne środki?