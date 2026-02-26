Logo TVN24
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej

Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
Frysztak: "warunkowość" to obawa PiS, że nie będzie można pieniędzy z SAFE rozkraść
Źródło: Kropka nad i TVN24
Rada Fiskalna ocenia, że pożyczka z programu SAFE będzie opłacalna dla Polski. Ostrzega jednocześnie przed tworzeniem "równoległego budżetu" w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Eksperci wskazują, że wyprowadzanie wydatków obronnych poza budżet państwa, utrudnia realną ocenę zadłużenia kraju.

Rada Fiskalna to niezależna instytucja ekspercka działająca dopiero od tego roku. Jej celem jest nadzór nad stabilnością finansów publicznych.

Jej ocena programu SAFE opiera się o koszty finansowania, ryzyka rynkowe (wynikające np. ze zmiany stóp czy kursów walut) oraz wpływ na terminową spłatę długu. W komunikacie Rady zaznaczono, że instrument ten jest zgodny z rządową strategią zarządzania długiem na lata 2025-2029, a jego parametry wypadają korzystnie w zestawieniu z innymi ofertami rynkowymi o podobnych zasadach oprocentowania i horyzoncie czasowym.

"Po przeanalizowaniu tych parametrów na podstawie dostępnych informacji Rada ocenia pożyczkę SAFE jako instrument finansowy korzystny dla Polski" - dodano.

"Równoległy budżet"

Jednocześnie Rada Fiskalna wskazała, że projekt ustawy dotyczący SAFE przewiduje utworzenie kolejnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego wydatki nie będą ujmowane w budżecie państwa, co pogarsza przejrzystość finansów publicznych.

"Należy ocenić umiejscowienie środków z SAFE w krajowej architekturze finansów publicznych. Projekt ustawy przewiduje utworzenie kolejnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego (są już w nim m.in. Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy). Jego zadłużenie nie powiększałoby państwowego długu publicznego, a finansowane z niego wydatki obronne nie będą ujmowane w budżecie państwa" - napisano.

"Zdaniem Rady, dalsze wyprowadzanie wydatków i długu poza krajową definicję sektora finansów publicznych pogarsza przejrzystość finansów państwa" - dodano.

Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"

Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"

Czarzasty: jeżeli pan Nawrocki tego nie podpisze, będzie działał na niekorzyść państwa

Czarzasty: jeżeli pan Nawrocki tego nie podpisze, będzie działał na niekorzyść państwa

Rada wskazuje jednak, że zobowiązania z SAFE będą widoczne w statystykach unijnych.

"Pożyczka SAFE mogłaby być obsługiwana w ramach budżetu państwa, tak jak w przypadku instrumentu SURE (uruchomionego w roku 2020). Niezależnie od sposobu obsługi pożyczki, zobowiązania z SAFE będą widoczne w statystykach unijnych i zwiększą dług sektora instytucji rządowych i samorządowych" - napisano w komunikacie.

"Różnica dotyczy ujęcia krajowego: w przypadku utworzenia funduszu obsługującego SAFE, czyli Finansowego Instrumentu Zwiększania Bezpieczeństwa, powstanie 'równoległy budżet' w BGK z wydatkami i zadłużeniem pozostającymi poza budżetem państwa i poza definicją państwowego długu publicznego" - napisano.

Szersza definicja długu

"Rada dostrzega ogromne znaczenie zwiększenia wydatków obronnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej. Jednocześnie zauważa trudność natychmiastowego włączenia środków pozyskanych z SAFE do budżetu państwa ze względu na wzrost państwowego długu publicznego. Docelowo fundusze realizujące zadania budżetowe powinny zostać włączone do ustawy budżetowej" - napisano dalej.

Rada uważa, że aby rzetelnie ocenić stan finansów państwa, należy patrzeć na szerszą definicję długu. Powinna ona obejmować również dług jednostek realizujących zadania budżetowe.

"Uwzględnienie w państwowym długu publicznym zadłużenia funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, które pozostają poza budżetem państwa i zakresem ustawy budżetowej, wymusiłoby konsolidację finansów publicznych. Rozpoczęcie tego procesu powinno nastąpić jak najszybciej. Powinien on zarazem przebiegać w sposób stopniowy, z uwzględnieniem stabilności makroekonomicznej, fiskalnej, społecznej oraz wyzwań dla obronności państwa" - dodano.

pc

Opracował Wiktor Knowski/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lech Muszyński/PAP

Program SAFEbranża zbrojeniowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica