SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej

Rada Fiskalna to niezależna instytucja ekspercka działająca dopiero od tego roku. Jej celem jest nadzór nad stabilnością finansów publicznych.
Jej ocena programu SAFE opiera się o koszty finansowania, ryzyka rynkowe (wynikające np. ze zmiany stóp czy kursów walut) oraz wpływ na terminową spłatę długu. W komunikacie Rady zaznaczono, że instrument ten jest zgodny z rządową strategią zarządzania długiem na lata 2025-2029, a jego parametry wypadają korzystnie w zestawieniu z innymi ofertami rynkowymi o podobnych zasadach oprocentowania i horyzoncie czasowym.
"Po przeanalizowaniu tych parametrów na podstawie dostępnych informacji Rada ocenia pożyczkę SAFE jako instrument finansowy korzystny dla Polski" - dodano.
"Równoległy budżet"
Jednocześnie Rada Fiskalna wskazała, że projekt ustawy dotyczący SAFE przewiduje utworzenie kolejnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego wydatki nie będą ujmowane w budżecie państwa, co pogarsza przejrzystość finansów publicznych.
"Należy ocenić umiejscowienie środków z SAFE w krajowej architekturze finansów publicznych. Projekt ustawy przewiduje utworzenie kolejnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego (są już w nim m.in. Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy). Jego zadłużenie nie powiększałoby państwowego długu publicznego, a finansowane z niego wydatki obronne nie będą ujmowane w budżecie państwa" - napisano.
"Zdaniem Rady, dalsze wyprowadzanie wydatków i długu poza krajową definicję sektora finansów publicznych pogarsza przejrzystość finansów państwa" - dodano.
Rada wskazuje jednak, że zobowiązania z SAFE będą widoczne w statystykach unijnych.
"Pożyczka SAFE mogłaby być obsługiwana w ramach budżetu państwa, tak jak w przypadku instrumentu SURE (uruchomionego w roku 2020). Niezależnie od sposobu obsługi pożyczki, zobowiązania z SAFE będą widoczne w statystykach unijnych i zwiększą dług sektora instytucji rządowych i samorządowych" - napisano w komunikacie.
"Różnica dotyczy ujęcia krajowego: w przypadku utworzenia funduszu obsługującego SAFE, czyli Finansowego Instrumentu Zwiększania Bezpieczeństwa, powstanie 'równoległy budżet' w BGK z wydatkami i zadłużeniem pozostającymi poza budżetem państwa i poza definicją państwowego długu publicznego" - napisano.
Szersza definicja długu
"Rada dostrzega ogromne znaczenie zwiększenia wydatków obronnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej. Jednocześnie zauważa trudność natychmiastowego włączenia środków pozyskanych z SAFE do budżetu państwa ze względu na wzrost państwowego długu publicznego. Docelowo fundusze realizujące zadania budżetowe powinny zostać włączone do ustawy budżetowej" - napisano dalej.
Rada uważa, że aby rzetelnie ocenić stan finansów państwa, należy patrzeć na szerszą definicję długu. Powinna ona obejmować również dług jednostek realizujących zadania budżetowe.
"Uwzględnienie w państwowym długu publicznym zadłużenia funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, które pozostają poza budżetem państwa i zakresem ustawy budżetowej, wymusiłoby konsolidację finansów publicznych. Rozpoczęcie tego procesu powinno nastąpić jak najszybciej. Powinien on zarazem przebiegać w sposób stopniowy, z uwzględnieniem stabilności makroekonomicznej, fiskalnej, społecznej oraz wyzwań dla obronności państwa" - dodano.
Opracował Wiktor Knowski/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Lech Muszyński/PAP