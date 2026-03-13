Te firmy czekają na SAFE

Premier: przyjmiemy uchwałę, dzięki której zrealizujemy projekt Polska Zbrojna Źródło: TVN24

Przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, Tusk powiedział, że polskie firmy zbrojeniowe zwracają się do niego z pytaniami, czy i kiedy mogą liczyć na wsparcie finansowe, w związku z tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Wyliczył niektóre z firm, które czekają na pieniądze. Wśród nich znalazły się:

- Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu;

- Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM w Bydgoszczy;

- Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy;

- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" w Białych Błotach;

- H. Cegielski – Poznań;

- Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu;

- Stomil Poznań;

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Kalisz";

- "Narzędziownia-Mechanik" w Czernicy;

- spółka Jelcz w Jelczu-Laskowicach;

- Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol w Konieczkach;

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach;

- Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" w Gliwicach;

- Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" w Zabrzu;

- Rosomak w Siemianowicach Śląskich;

- Zakłady Mechaniczne Tarnów;

- Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle;

- Zakłady Metalowe "Dezamet" w Nowej Dębie;

- Huta Stalowa Wola;

- Mesko w Skarżysku-Kamiennej;

- Fabryka Broni "Łucznik" - Radom;

- Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi;

- Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce;

- Wojskowe Zakłady Łączności w Zegrzu;

- Zurad w Ostrowie Mazowieckiej;

- Cenzin (Polska Grupa Zbrojeniowa) w Warszawie;

- PIT - Radwar w Warszawie;

- Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie;

- PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni;

- Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni;

- Stocznia Remontowa Nauta w Gdyni.

- Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze: weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której (...) te pieniądze tak czy inaczej do was trafią - powiedział premier.

Polska jest potencjalnie największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nasz kraj może pożyczyć 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.

W przeciwieństwie do kilku państw, które ujawniły szczegółowe listy zakupów, Polska nie opublikowała pełnego wykazu projektów finansowanych z SAFE. Wiadomo, że obejmuje on 139 pozycji.

Sprzęt wojskowy ze środków UE

Dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj przedstawił na antenie programu "Dzień na Żywo" wybrany sprzęt, którego potrzebuje polskie wojsko i który może trafić do naszej armii dzięki unijnej pożyczce SAFE.

Wśród nich znalazł się bojowy wóz piechoty Borsuk, który jest w stanie pomieścić dziewięciu żołnierzy. Pojazd jest w stanie przekraczać rzeki i kanały i posiada automatyczną 30-milimetrową armatę, karabin maszynowy i pociski przeciwpancerne.

- Może jednocześnie zwalczać różne cele, na przykład pojazd opancerzony i czołg – zaznaczył Napieraj.

Kolejnym wozem bojowym jest Krab, który waży ok. 50 ton i jest produkowany w hucie Stalowa Wola. Posiada podwozie koreańskie oraz polski system kierowania ogniem TOPAZ. Jego ośmiometrowa lufa może razić cele na odległość 40 km.

- Według specjalistów po wystrzeleniu bardzo szybko jest w stanie przemieścić się w inne miejsce, tak by artyleria wroga go nie raziła. Sprawdził się w wojnie w Ukrainie. Taki sprzęt dawaliśmy Ukraińcom. (…) Mówią, że po prostu robi robotę – zauważył dziennikarz.

Napieraj omówił również pojazd lotniczy Airbus A330 MRTT, czyli latającą cysternę, która jest w stanie przewozić 110 ton paliwa i latać na odległość 16 tys. kilometrów. Umożliwia tankowanie w powietrzu F-16 czy F-35, ale również polskich samolotów.

Sebastian Napieraj o sprzęcie wojskowym, który zagwarantuje unijny SAFE

Kto straci na wecie

Weto nie musi więc oznaczać, że planowane inwestycje w obronność nie zostaną zrealizowane. Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz dotarł do założeń rządowego planu awaryjnego w tej sprawie. Zakłada on podpisanie umowy z Komisją Europejską mimo weta i skierowanie pieniędzy z programu bezpośrednio do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Oznaczałoby to jednak, że środki mogłyby zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby wojska. Nie skorzystałyby z nich inne służby, takie jak policja, Straż Graniczna czy straż pożarna. Nie byłoby też dodatkowych pieniędzy na budowę lub modernizację dróg i infrastruktury potrzebnej do szybkiego przemieszczania armii.

OGLĄDAJ: Cena bezpieczeństwa Polski. Najnowsze komentarze

Opracowała Alicja Skiba/ams