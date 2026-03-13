Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Te firmy czekają na SAFE

Wyprodukowany w Zakładach Mechanicznych Tarnów system zwalczania BSL oparty o karabin maszynowy WLKM systemu Gatlinga
Premier: przyjmiemy uchwałę, dzięki której zrealizujemy projekt Polska Zbrojna
Źródło: TVN24
Weto prezydenta nas nie zatrzyma (...). Przyjmiemy uchwałę, dzięki której, tak jak powiedziałem, te pieniądze tak czy inaczej trafią do Was - zapewniał premier Donald Tusk firmy, które miały być beneficjentami unijnego programu SAFE. Szef rządu wymienił niektóre ze spółek w trakcie konferencji przed posiedzeniem rządu.

Przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, Tusk powiedział, że polskie firmy zbrojeniowe zwracają się do niego z pytaniami, czy i kiedy mogą liczyć na wsparcie finansowe, w związku z tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Tusk: weto nas nie zatrzyma
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: weto nas nie zatrzyma

TVN24

Wyliczył niektóre z firm, które czekają na pieniądze. Wśród nich znalazły się:

- Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu;

- Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM w Bydgoszczy;

- Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy;

- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" w Białych Błotach;

- H. Cegielski – Poznań;

- Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu;

- Stomil Poznań;

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Kalisz";

- "Narzędziownia-Mechanik" w Czernicy;

- spółka Jelcz w Jelczu-Laskowicach;

- Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol w Konieczkach;

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach;

- Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" w Gliwicach;

- Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" w Zabrzu;

- Rosomak w Siemianowicach Śląskich;

- Zakłady Mechaniczne Tarnów;

- Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle;

- Zakłady Metalowe "Dezamet" w Nowej Dębie;

- Huta Stalowa Wola;

- Mesko w Skarżysku-Kamiennej;

- Fabryka Broni "Łucznik" - Radom;

- Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi;

- Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce;

- Wojskowe Zakłady Łączności w Zegrzu;

- Zurad w Ostrowie Mazowieckiej;

- Cenzin (Polska Grupa Zbrojeniowa) w Warszawie;

- PIT - Radwar w Warszawie;

- Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie;

- PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni;

- Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni;

- Stocznia Remontowa Nauta w Gdyni.

- Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze: weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której (...) te pieniądze tak czy inaczej do was trafią - powiedział premier.

Polska jest potencjalnie największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nasz kraj może pożyczyć 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.

W przeciwieństwie do kilku państw, które ujawniły szczegółowe listy zakupów, Polska nie opublikowała pełnego wykazu projektów finansowanych z SAFE. Wiadomo, że obejmuje on 139 pozycji.

Co warto wiedzieć o SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co warto wiedzieć o SAFE

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Sprzęt wojskowy ze środków UE

Dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj przedstawił na antenie programu "Dzień na Żywo" wybrany sprzęt, którego potrzebuje polskie wojsko i który może trafić do naszej armii dzięki unijnej pożyczce SAFE.

Wśród nich znalazł się bojowy wóz piechoty Borsuk, który jest w stanie pomieścić dziewięciu żołnierzy. Pojazd jest w stanie przekraczać rzeki i kanały i posiada automatyczną 30-milimetrową armatę, karabin maszynowy i pociski przeciwpancerne.

- Może jednocześnie zwalczać różne cele, na przykład pojazd opancerzony i czołg – zaznaczył Napieraj.

Kolejnym wozem bojowym jest Krab, który waży ok. 50 ton i jest produkowany w hucie Stalowa Wola. Posiada podwozie koreańskie oraz polski system kierowania ogniem TOPAZ. Jego ośmiometrowa lufa może razić cele na odległość 40 km.

- Według specjalistów po wystrzeleniu bardzo szybko jest w stanie przemieścić się w inne miejsce, tak by artyleria wroga go nie raziła. Sprawdził się w wojnie w Ukrainie. Taki sprzęt dawaliśmy Ukraińcom. (…) Mówią, że po prostu robi robotę – zauważył dziennikarz.

Napieraj omówił również pojazd lotniczy Airbus A330 MRTT, czyli latającą cysternę, która jest w stanie przewozić 110 ton paliwa i latać na odległość 16 tys. kilometrów. Umożliwia tankowanie w powietrzu F-16 czy F-35, ale również polskich samolotów.

Klatka kluczowa-288535
Sebastian Napieraj o sprzęcie wojskowym, który zagwarantuje unijny SAFE

Kto straci na wecie

Weto nie musi więc oznaczać, że planowane inwestycje w obronność nie zostaną zrealizowane. Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz dotarł do założeń rządowego planu awaryjnego w tej sprawie. Zakłada on podpisanie umowy z Komisją Europejską mimo weta i skierowanie pieniędzy z programu bezpośrednio do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Oznaczałoby to jednak, że środki mogłyby zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby wojska. Nie skorzystałyby z nich inne służby, takie jak policja, Straż Graniczna czy straż pożarna. Nie byłoby też dodatkowych pieniędzy na budowę lub modernizację dróg i infrastruktury potrzebnej do szybkiego przemieszczania armii.

OGLĄDAJ: Cena bezpieczeństwa Polski. Najnowsze komentarze
pap_20260125_20P

Cena bezpieczeństwa Polski. Najnowsze komentarze
WYDANIE SPECJALNE

pap_20260125_20P
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEobronnośćDonald Tusk
Zobacz także:
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Ostatni taki miesiąc"
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ropa wciąż na poziomie 100 dolarów. "Największe zakłócenie od lat 70."
Rynki
rolnictwo, nawozy, dopłaty
"Gdy gaz drożeje, rachunek bardzo szybko trafia do rolnictwa"
Łukasz Figielski
shutterstock_1233484615
Wojna z Iranem kosztuje Europę miliardy. Ile zapłaci Polska?
Rynki
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
20 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
Katowice z lotu ptaka
Uwierzyli w państwowy program. Są "rozżaleni i wściekli"
Joanna Rubin-Sobolewska
Miłosz Motyka
Motyka: nie wykluczamy obniżki stawki VAT na paliwo
Z kraju
telefon szpieg hacker
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
Tech
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
LOT ponownie przedłuża zawieszenie lotów. Chodzi o trzy kierunki
Turystyka
Donald Trump
Tyle USA kosztuje wojna z Iranem. Administracja podała kwotę
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ugoda to za mało. Amazon oskarżony o unikanie podatków
Modżtaba Chamenei
Media: Nowy przywódca Iranu ma sieć nieruchomości w Europie
Władimir Putin
1,5 miliarda dolarów mniej. Rosja traci krocie na ropie
GettyImages-2178325356
Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"
Maja Piotrowska
shutterstock_2489072025
Stworzyła kolekcję zapachów dla popularnej sieciówki. Teraz czeka ją pozew
Iran. Uczestniczka pogrzebu trzyma plakat z podobizną nowego przywódcy kraju, Modżtaby Chameneiego
"Narzędzie nacisku na wroga". Nowy przywódca Iranu o zamknięciu cieśniny Ormuz
Korea Południowa, rynki
Ulegli presji Trumpa. Zainwestują miliardy w USA
Rosatom buduje lub planuje zbudować elektrownie jądrowe w kilku krajach m.in. na Węgrzech.
Rosyjski atom podjął decyzje w sprawie Iranu
moskwa rosja metro smartfon shutterstock_2419560045
Problemy z internetem w Moskwie. Kreml zabrał głos
Tech
Malediwy, Male
Kolejne popularne kierunki na liście ostrzeżeń. Ministerstwo odradza podróże
Turystyka
Anhtropic Claude AI
Anthropic ma sojuszników. Jest stanowisko firm Big Tech
Tech
Miłosz Motyka
Motyka: Polska dysponuje rezerwami ropy na trzy miesiące
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
W kwietniu ruszą wypłaty "trzynastek". Komu przysługuje?
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Odwołują loty przez strajk. Nawet 300 dziennie
Turystyka
Ulica WIEczorka: ceny paliw
"Po prostu będę więcej jeździł rowerem". Co Polacy myślą o drogich paliwach?
Pieniądze
Irański okręt w Cieśninie Ormuz
Media: Iran otwiera cieśninę Ormuz dla kolejnego sojusznika
NCBJ (zdj. ilustracyjne)
Cyberatak na NCBJ. Gawkowski: ślad prowadzi do Iranu
TVN24
Karol Nawrocki
Będą koszty, "nawet gdybyśmy złoto sprzedawali"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Cena ropy znów przekroczyła 100 dolarów za baryłkę
Rynki
pap_20260211_3WA
USA uwolnią rezerwy. "Później uzupełnimy"
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica