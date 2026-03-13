Te firmy czekają na SAFE

Przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, Tusk powiedział, że polskie firmy zbrojeniowe zwracają się do niego z pytaniami, czy i kiedy mogą liczyć na wsparcie finansowe, w związku z tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE.
Wyliczył niektóre z firm, które czekają na pieniądze. Wśród nich znalazły się:
- Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu;
- Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM w Bydgoszczy;
- Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy;
- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" w Białych Błotach;
- H. Cegielski – Poznań;
- Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu;
- Stomil Poznań;
- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Kalisz";
- "Narzędziownia-Mechanik" w Czernicy;
- spółka Jelcz w Jelczu-Laskowicach;
- Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol w Konieczkach;
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach;
- Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" w Gliwicach;
- Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" w Zabrzu;
- Rosomak w Siemianowicach Śląskich;
- Zakłady Mechaniczne Tarnów;
- Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle;
- Zakłady Metalowe "Dezamet" w Nowej Dębie;
- Huta Stalowa Wola;
- Mesko w Skarżysku-Kamiennej;
- Fabryka Broni "Łucznik" - Radom;
- Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi;
- Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce;
- Wojskowe Zakłady Łączności w Zegrzu;
- Zurad w Ostrowie Mazowieckiej;
- Cenzin (Polska Grupa Zbrojeniowa) w Warszawie;
- PIT - Radwar w Warszawie;
- Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie;
- PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni;
- Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni;
- Stocznia Remontowa Nauta w Gdyni.
- Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze: weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której (...) te pieniądze tak czy inaczej do was trafią - powiedział premier.
Polska jest potencjalnie największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nasz kraj może pożyczyć 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.
W przeciwieństwie do kilku państw, które ujawniły szczegółowe listy zakupów, Polska nie opublikowała pełnego wykazu projektów finansowanych z SAFE. Wiadomo, że obejmuje on 139 pozycji.
Sprzęt wojskowy ze środków UE
Dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj przedstawił na antenie programu "Dzień na Żywo" wybrany sprzęt, którego potrzebuje polskie wojsko i który może trafić do naszej armii dzięki unijnej pożyczce SAFE.
Wśród nich znalazł się bojowy wóz piechoty Borsuk, który jest w stanie pomieścić dziewięciu żołnierzy. Pojazd jest w stanie przekraczać rzeki i kanały i posiada automatyczną 30-milimetrową armatę, karabin maszynowy i pociski przeciwpancerne.
- Może jednocześnie zwalczać różne cele, na przykład pojazd opancerzony i czołg – zaznaczył Napieraj.
Kolejnym wozem bojowym jest Krab, który waży ok. 50 ton i jest produkowany w hucie Stalowa Wola. Posiada podwozie koreańskie oraz polski system kierowania ogniem TOPAZ. Jego ośmiometrowa lufa może razić cele na odległość 40 km.
- Według specjalistów po wystrzeleniu bardzo szybko jest w stanie przemieścić się w inne miejsce, tak by artyleria wroga go nie raziła. Sprawdził się w wojnie w Ukrainie. Taki sprzęt dawaliśmy Ukraińcom. (…) Mówią, że po prostu robi robotę – zauważył dziennikarz.
Napieraj omówił również pojazd lotniczy Airbus A330 MRTT, czyli latającą cysternę, która jest w stanie przewozić 110 ton paliwa i latać na odległość 16 tys. kilometrów. Umożliwia tankowanie w powietrzu F-16 czy F-35, ale również polskich samolotów.
Kto straci na wecie
Weto nie musi więc oznaczać, że planowane inwestycje w obronność nie zostaną zrealizowane. Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz dotarł do założeń rządowego planu awaryjnego w tej sprawie. Zakłada on podpisanie umowy z Komisją Europejską mimo weta i skierowanie pieniędzy z programu bezpośrednio do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej.
Oznaczałoby to jednak, że środki mogłyby zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby wojska. Nie skorzystałyby z nich inne służby, takie jak policja, Straż Graniczna czy straż pożarna. Nie byłoby też dodatkowych pieniędzy na budowę lub modernizację dróg i infrastruktury potrzebnej do szybkiego przemieszczania armii.
Opracowała Alicja Skiba/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP