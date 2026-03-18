Kredyt koreański, obligacje a SAFE. Różnica to ponad 160 miliardów

Tomczyk o programie SAFE i wypowiedzi senatora PiS-u

Polska może stać się jednym z największych beneficjentów unijnego programu SAFE. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nasz kraj otrzyma możliwość pożyczenia 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.

Program przewiduje finansowanie o wyjątkowo długim, 45-letnim okresie spłaty, z dziesięcioletnią karencją, w trakcie której budżet państwa regulować będzie jedynie odsetki. W pierwszym roku oprocentowanie wyniesie 3,17 procent, a w kolejnych latach będzie uzależnione od rentowności obligacji emitowanych przez Komisję Europejską.

Pozostałe źródła finansowania

Zakładając horyzont 55 lat i pożyczkę na 43,7 miliarda euro, według wyliczeń portalu money.pl, koszty finansowania z innych źródeł prezentują się następująco:

obligacje skarbowe - oprocentowanie ok. 4,98 proc., łączne odsetki 309 mld zł;

obligacje BGK (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) - oprocentowanie 5,10-5,30 proc., łączne odsetki 322,6 mld zł;

zagraniczne linie kredytowe (FMF, USA) - oprocentowanie 4,10-4,50 proc., łączne odsetki 260,6 mld zł;

kredyty z Korei Południowej - oprocentowanie ok. 5,8 proc., łączne odsetki 359,8 mld zł;

program SAFE (UE) - oprocentowanie 3,17 proc., łączne odsetki 196,7 mld zł.

W bazowym scenariuszu unijnego programu SAFE, przy oprocentowaniu 3,17 procent, roczny koszt odsetek w pierwszej dekadzie wynosi około 5,96 miliarda złotych. Po zakończeniu karencji, w jedenastym roku, całkowite obciążenie budżetu wzrasta do 10,14 miliarda złotych, a łączny koszt odsetkowy przez cały okres spłaty sięga 196,7 miliarda złotych.

Porównanie tych wartości z alternatywnymi formami finansowania pokazuje skalę oszczędności. W stosunku do najdroższego, południowokoreańskiego scenariusza, różnica w całkowitym koszcie obsługi długu przekracza 160 miliardów złotych - niemal tyle, ile sama kwota finansowania z SAFE.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris