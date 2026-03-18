Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Kredyt koreański, obligacje a SAFE. Różnica to ponad 160 miliardów

sprzęt safe PAP
Tomczyk o programie SAFE i wypowiedzi senatora PiS-u
Źródło: TVN24
Polska, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego, wciąż ma szansę skorzystać z unijnego programu SAFE. Pożyczka w wysokości 43,7 miliarda euro, z długim okresem spłaty i niskim oprocentowaniem, może okazać się najtańszym i najbezpieczniejszym sposobem pozyskania kapitału w porównaniu z innymi dostępnymi źródłami finansowania. Oto, jak wygląda ta oferta na tle alternatyw.

Polska może stać się jednym z największych beneficjentów unijnego programu SAFE. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nasz kraj otrzyma możliwość pożyczenia 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.

Program przewiduje finansowanie o wyjątkowo długim, 45-letnim okresie spłaty, z dziesięcioletnią karencją, w trakcie której budżet państwa regulować będzie jedynie odsetki. W pierwszym roku oprocentowanie wyniesie 3,17 procent, a w kolejnych latach będzie uzależnione od rentowności obligacji emitowanych przez Komisję Europejską.

Pozostałe źródła finansowania

Zakładając horyzont 55 lat i pożyczkę na 43,7 miliarda euro, według wyliczeń portalu money.pl, koszty finansowania z innych źródeł prezentują się następująco:

  • obligacje skarbowe - oprocentowanie ok. 4,98 proc., łączne odsetki 309 mld zł;
  • obligacje BGK (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) - oprocentowanie 5,10-5,30 proc., łączne odsetki 322,6 mld zł;
  • zagraniczne linie kredytowe (FMF, USA) - oprocentowanie 4,10-4,50 proc., łączne odsetki 260,6 mld zł;
  • kredyty z Korei Południowej - oprocentowanie ok. 5,8 proc., łączne odsetki 359,8 mld zł;
  • program SAFE (UE) - oprocentowanie 3,17 proc., łączne odsetki 196,7 mld zł.

W bazowym scenariuszu unijnego programu SAFE, przy oprocentowaniu 3,17 procent, roczny koszt odsetek w pierwszej dekadzie wynosi około 5,96 miliarda złotych. Po zakończeniu karencji, w jedenastym roku, całkowite obciążenie budżetu wzrasta do 10,14 miliarda złotych, a łączny koszt odsetkowy przez cały okres spłaty sięga 196,7 miliarda złotych.

Porównanie tych wartości z alternatywnymi formami finansowania pokazuje skalę oszczędności. W stosunku do najdroższego, południowokoreańskiego scenariusza, różnica w całkowitym koszcie obsługi długu przekracza 160 miliardów złotych - niemal tyle, ile sama kwota finansowania z SAFE.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: money.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFE
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica