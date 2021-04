Sąd wstrzymał przejęcie Polska Press. Prezes Orlenu "zdumiony"

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press - poinformowało w poniedziałek biuro RPO. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że koncern nie otrzymał żadnej informacji z sądu na temat Polska Press.

Jak podano, informację o takim rozstrzygnięciu sądu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja sądu - jak przekazano - zapadła 8 kwietnia.

"Zgodnie z nią 8 kwietnia 2021 r. zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu" - czytamy w komunikacie.

Do tej informacji odniósł się na Twitterze Daniel Obajtek. "Nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu na temat Polska Press. Jestem zdumiony, że to Pan Adam Bodnar ogłasza rzekome postanowienie sądu, powołując się na jakąś rozmowę telefoniczną. Zdziwiłoby nas, gdyby sąd zdecydował się podjąć taką decyzję, nie mając kompletu dokumentów" - czytamy we wpisie prezesa PKN Orlen.

Zgoda UOKiK

Ponadto na początku marca br. RPO odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Bodnar wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

"Zgodnie z obowiązującymi regulacjami samo odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu (chyba że w trybie autokonrtoli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację). Obecnie Rzecznik wciąż oczekuje na przekazanie przez UOKiK odwołania do sądu, który je rozpozna" - wyjaśniło biuro RPO.

Na początku lutego br. zgodę na zakup Polska Press przez paliwowego giganta wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK, transakcja nie zagrażała konkurencji na żadnym z badanych rynków.

Polska Press stoi na czele grupy kapitałowej, która głównie działa medialnie na 15 rynkach lokalnych w Polsce. Wydaje 20 dzienników regionalnych, blisko 120 tygodników lokalnych oraz prasę bezpłatną. Sprzedaje powierzchnię reklamową w prasie i internecie oraz świadczy usługi poligraficzne. Do grupy należą drukarnie oraz witryny online.

Zmiany w zarządzie Polska Press

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że w związku z przejęciem Polska Press przez Orlen, zmienił się skład rady nadzorczej medialnej spółki. Dotychczasowi członkowie zostali odwołani i powołano nowy, czteroosobowy skład.

Szefem rady został Tomasz Jakubiak, wiceprezes PGE Ventures. W radzie zasiadają także jako członkowie: Marcin Dec, Marcin Jankowski i Magdalena Skowyrska.

To nie jedyne zmiany. Na początku marca spółka Polska Press poinformowała o rezygnacji prezes Doroty Stanek, która stanowisko to piastowała od 2004 roku. Z początkiem kwietnia do zarządu Polska Press powołana została dziennikarka i autorka książek, związana dotychczas m.in. z "Gazetą Polską Codziennie" i Telewizją Republika, Dorota Kania, która przejęła obowiązki odwołanego z końcem marca członka zarządu Pawła Fąfary.

Kontrowersje

Przejęciu sprzeciwia się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wcześniej złożyła opinię w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego. Zdaniem przedstawicieli HFPC, "działania PKN Orlen są sprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności mediów, która wyklucza prawne podporządkowanie władzom politycznym".

Przejęcie Polska Press przez Orlen było także tematem posiedzenia sejmowych komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz komisji kultury i środków przekazu.

