Z kraju Sąd w Belgii zdecydował w sprawie środków PAŻP Oprac. Alicja Skiba |

Blokada środków dla PAŻP. Donald Tusk komentuje działania po wyroku belgijskiego sądu w sporze Pfizer-Polska Źródło zdj. gł.: PAŻP

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"Sąd potwierdził, że środki z opłat trasowych należą do PAŻP, a nie do Skarbu Państwa. Agencja jest odrębną osobą prawną, posiada własny majątek i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, dlatego jej środki nie mogą służyć zaspokojeniu roszczeń Pfizera wobec Polski związanych z umową na zakup szczepionek przeciw COVID-19" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

W sierpniu sąd w Belgii odroczył do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków.

Sprzeciw PAŻP rozpatrywała Izba ds. Zajęć we Francuskojęzycznym Sądzie Pierwszej Instancji w Brukseli, który to 1 kwietnia orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek od Pfizera i zapłacić koncernowi 5 mld 644 mln zł.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała dzisiaj wyrok francuskojęzycznego Sądu Pierwszej Instancji w Brukseli dotyczący sprzeciwu wobec zajęcia komorniczego dokonanego na wniosek Pfizer. Sąd uznał sprzeciw PAŻP za zasadny i uchylił postanowienie z 25 czerwca 2026 r., stanowiące podstawę zajęcia komorniczego. Rozstrzygnięcie jest zatem korzystne dla PAŻP, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny" - napisała w komunikacie PAŻP.

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Blokada środków PAŻP

W sierpniu PAŻP poinformowała, że jej środki z tytułu opłat trasowych zostały zablokowane na podstawie wyroku belgijskiego sądu w sprawie sporu między Pfizerem a Rzeczpospolitą Polską. Choć PAŻP nie była stroną postępowania, decyzja objęła jej należności finansowe.

"W związku z zajęciem wierzytelności PAŻP z tytułu opłat trasowych w sprawie sądowej całkowicie niezwiązanej z PAŻP, Agencja kontynuuje działania prawne zmierzające do uchylenia zastosowanego zabezpieczenia i odblokowania środków finansowych. Do sądu w Brukseli został wniesiony formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych PAŻP" - przekazała wtedy PAŻP w oświadczeniu.

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Spór toczył się przed sądem w Brukseli, ponieważ to tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a Pfizerem. Komisja Europejska zawarła kontrakt z amerykańskim producentem w imieniu krajów członkowskich w 2021 roku. Polska w ramach tej umowy zobowiązała się do zakupu określonej liczby szczepionek zgodnie z wynegocjowanym harmonogramem. W 2022 roku odmówiła jednak dalszego odbioru dawek. We wrześniu 2023 roku Pfizer pozwał Polskę do sądu o wykonanie umowy.