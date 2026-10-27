Z kraju Ponad 20 milionów złotych kary dla biura podróży. Sąd podjął decyzję Oprac. Paulina Karpińska |

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, o 20 mln z kary dla biura podróży Exim (wideo z lutego 2025 roku) Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) potwierdził, że biuro podróży Exim naruszało zbiorowe interesy konsumentów" - przekazał we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w serwisie X.

Urząd przypomniał, że prezes UOKiK nałożył na Exim w lutym 2025 roku ponad 20 mln zł kary. Sąd oddalił odwołanie spółki, utrzymał sankcje finansowe oraz obowiązki usunięcia skutków naruszeń wobec konsumentów. Wyrok nie jest prawomocny.

Zarzuty wobec biura podróży Exim

UOKiK wyjaśnił, że "biuro jednostronnie zmieniało warunki wycieczek bez zastrzeżenia takiego prawa w umowach oraz nie przekazywało turystom pełnych informacji o możliwości odstąpienia od umowy"

- Wyrok SOKiK potwierdza, że organizator turystyki nie może jednostronnie zmieniać warunków wycieczki, jeżeli nie zastrzegł takiego prawa w umowie. Musi również jasno informować podróżnych o prawie do odstąpienia od umowy bez ponoszenia opłat i zwrotu wszystkich wpłaconych środków - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

#UOKiK wygrywa w sądzie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że biuro podróży Exim naruszało zbiorowe interesy konsumentów 🏖️ 🧳

Biuro jednostronnie zmieniało warunki wycieczek bez zastrzeżenia takiego prawa w umowach oraz nie przekazywało turystom pełnych… pic.twitter.com/XW5CPvNHI4 — UOKiK (@UOKiKgovPL) October 27, 2026 Rozwiń

UOKiK: Exim bezprawnie zmieniał warunki wycieczek

W połowie lutego 2025 r. UOKiK informował, że do urzędu docierały sygnały, że Exim może stosować praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka bezprawnie wprowadzała jednostronnie zmiany w warunkach wycieczek, nie mając do tego podstaw w zawartej z konsumentem umowie. Modyfikacje obejmowały między innymi zmianę hotelu, brak klimatyzacji w obiekcie czy wyłączenie basenu z użytku. Ponadto nie informowała konsumentów o możliwości bezkosztowego rozwiązania umowy, a także wprowadzała w błąd do co warunków uzyskania uzasadnienia wysokości opłaty za odstąpienie od umowy" - podał wówczas urząd w komunikacie.

UOKiK wyjaśnił, że w przypadku umów stosowanych przez Exim nie było zapisów pozwalających na zmianę warunków umownych. "W związku z tym wszelkie zmiany warunków umownych spółka Exim powinna wprowadzać za zgodą klienta, co nie miało miejsca. W efekcie konsumenci, którzy nie godzili się na zmiany i rezygnowali z wyjazdów, byli niesłusznie obciążani opłatami za odstąpienie od umowy" - wskazał UOKiK.

Informował wówczas, że spółka zaniechała kwestionowanych praktyk, a biuro podróży odwołało się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd zaznaczył, że "po uprawomocnieniu, spółka Exim poinformuje konsumentów o treści decyzji i zwróci niesłusznie pobrane opłaty za odstąpienie od umowy. Klienci, którzy nie wykorzystali otrzymanych voucherów lub nie skorzystali z zastępczych wydarzeń, będą również mogli żądać zwrotu pieniędzy".