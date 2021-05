Ewakuacja w Sądzie Najwyższym. Co z posiedzeniem w sprawie frankowiczów?

"Informujemy, że w związku z ewakuacją budynku SN, czynności sprawdzające służb potrwają co najmniej do godziny 12.30" - dodano.

Mail z informacją o podłożonej bombie otrzymali we wtorek rano również pracownicy biur Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Rady Sądownictwa. Tam również zarządzono ewakuacje. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, w Warszawie policjanci otrzymali informacje o ok. 40 miejscach, do których przyszły maile o podłożonych ładunkach wybuchowych. Wszystkie te miejsca są przez funkcjonariuszy sprawdzane.