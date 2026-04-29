"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach

Minister finansów przygotuje dobre regulacje - powiedział w sprawie projektu o ustawie regulującej rynek kryptowalut rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka w trakcie rozmowy z Moniką Olejnik we wtorkowym wydaniu "Kropki nad i". Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznał, że "nie widział jeszcze propozycji Polski 2050".
Kluczowe fakty:
  • Adam Szłapka powiedział Monice Olejnik, że rząd nie ugnie się przed "lobbingami" polityków PiS-u;
  • Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że powstanie kolejna propozycja prawa dotyczącego rynku kryptowalut;
  • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje przedstawicielami Polski 2050 na temat "poprawienia" propozycji prawa autorstwa klubu o rynku kryptoaktywów;
  • Zbigniew Bogucki, po spotkaniu z wnioskodawcą projektu, posłem Adamem Gomołą, powiedział, że nie jest to projekt idealny, ale jest rozwiązaniem "bliższym temu do czego dąży prezydent".

Adam Szłapka zapytany o to kto przygotowuje nowe przepisy odpowiedział, że Ministerstwo Finansów. - To ma być rządowa ustawa - podkreślił.

- Brudu afery (Zondacrypto – red.) politycy PiS-u z twarzy nie zmyją (…), my się nie ugniemy przed ich lobbingami (…). Będziemy przygotowywać dobre regulacje, minister finansów je przygotuje. Zostaną złożone i zobaczymy, co jest ważniejsze dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy jest to pół miliona dla fundacji Ziobry - oświadczył.

Jak dodał, nie widział "jeszcze" projektu ustawy o kryptowalutach Polski 2050, ale jest "daleki od takich prób rozgrywania".

- Teraz jest tak, że jest jakiś projekt poselski, pan prezydent, który chce się wybielić (…) mówi, że taki projekt może by podpisał. Tymczasem Jarosław Kaczyński nagle mówi, że on nic wspólnego z tą sprawą nie ma i zakazałby tych wszystkich kryptowalut - zauważył rzecznik rządu.

Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza

Domański: będzie trzecia propozycja rządu

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w trakcie środowej rozmowy na antenie Radia ZET, że będzie kolejna propozycja dotycząca uregulowania rynku kryptowalut. - Będzie trzecia propozycja rządowa, trwają prace w Ministerstwie Finansów – poinformował Domański. – Ewentualne zmiany w stosunku do poprzedniej ustawy powinny dotyczyć dodatkowego zabezpieczenia inwestorów na tym rynku i większych kar dla potencjalnych oszustów, których - jak się okazuje - na tym rynku nie brakuje. Doświadczenia z Zondacyrpto powinny skłaniać nas do bardziej restrykcyjnego podejścia do tego rynku – ocenił minister.

Rozmowy KPRP z Polską 2050

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Zbigniew Bogucki we wtorek poinformował, że prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje m.in. z przedstawicielami Polski 2050 na temat tego, jak poprawić projekt ustawy autorstwa klubu o rynku kryptoaktywów tak, by był on akceptowalny dla prezydenta. Po spotkaniu z wnioskodawcą projektu, posłem Adamem Gomołą, Bogucki powiedział, że nie jest to projekt idealny, ale jest rozwiązaniem "bliższym temu do czego dąży prezydent".

Poseł Gomoła powiedział PAP, że podczas rozmów "nie padła jednoznaczna deklaracja o poparciu projektu ze strony Pałacu Prezydenckiego". - Jednak umówiliśmy się z ministrem Boguckim na kolejną rundę rozmów o tym projekcie w czwartek - dodał. Podkreślił, że to on wyszedł z inicjatywą spotkania z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego po tym, jak dotarły do niego doniesienia o możliwym poparciu projektu przez prezydenta.

Poseł zaznaczył, że jego spotkanie z Boguckim było motywowane próbą "wyjścia z impasu politycznego wokół ustawy o kryptoaktywach". Podkreślił też, że niektóre poprawki zgłaszane przez prezydenta mogłyby osłabić skuteczność nadzoru nad rynkiem, m.in. poprzez utrudnienie szybkiego reagowania instytucji państwa.

- Tłumaczyłem ministrowi Boguckiemu, że poprawki złożone przez PiS wybiłyby zęby ustawie, tak że w scenariuszu "Zondacrypto 2.0" państwo miesiącami byłoby bezsilne na tego typu oszustwa - mówił Gomoła.

Dodał, że spotkanie w sprawie projektu zaproponował też ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu. - Póki co woli z jego strony nie było. Cierpliwie czekam jako koalicjant - zapewnił.

Propozycja koalicjantów

Projekt Polski 2050 trafił do Sejmu na początku grudnia ubiegłego roku - po tym, jak posłowie po raz pierwszy nie odrzucili weta prezydenta do rządowej ustawy o kryptoaktywach. Poseł Gomoła mówił wówczas PAP, że projekt jego klubu uwzględnia niektóre zastrzeżenia, które miał prezydent w stosunku do projektu rządowego.

Projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów (w stosunku do propozycji rządowej), a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych. Tokeny, czyli kryptoaktywa, to cyfrowe jednostki wartości przypisane do konkretnego projektu inwestycyjnego. Może je kupić każdy.

Sejm 17 kwietnia ponownie nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów.

Bogucki: wadliwy model regulacji

Szef Kancelarii Prezydenta mówił wówczas, że weto prezydenta nie było sprzeciwem wobec potrzeby regulacji rynku, a wobec "wadliwego modelu regulacji". Premier Donald Tusk wskazywał natomiast, że za jedną z giełd kryptowalut, która finansuje wydarzenia związane z prawicą, stoją rosyjskie pieniądze, w tym mafijne.

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne wobec giełdy kryptowalut Zondacrypto, a chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura ta podała, że zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają z terenu całego kraju. Śledztwo jest prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób, co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem".

