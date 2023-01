Rzecznik PLL LOT: awaria w USA bez wpływu na loty z Polski

Planowane na środę loty Polskich Linii Lotniczych LOT na trasie Polska - Stany Zjednoczone mają się odbyć zgodnie z planem - poinformował rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Dodał, że "w drodze do USA jest samolot z Warszawy do Miami".

Awaria w USA. LOT nie odwołuje połączeń

- Nasz samolot do Miami jest w drodze. Planowane na dzisiaj operacje do Stanów Zjednoczonych mają się odbyć zgodnie z planem -powiedział Moczulski w rozmowie z PAP. Zgodnie z rozkładem na środę zaplanowany jest rejs LOT-u z Warszawy do Chicago o godz. 16.40 oraz do Nowego Jorku na lotnisko JFK o godz. 16.50.